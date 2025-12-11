Loterías
Premio mayor de Powerball aumenta a 1.000.000.000 de dólares en Navidad; uno de los más grandes en su historia
El próximo sorteo podría romper tendencias después de múltiples jornadas sin ganador.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
El premio mayor de Powerball llegó a 1.000.000.000 de dólares para el sorteo de este fin de semana, posicionándose como uno de los más grandes en la historia del juego.
La propia organización de Powerball confirmó el monto estimado y detalló el valor en efectivo asociado al bote.
Fecha del sorteo de los mil dólares
El sorteo del premio gordo está programado para este sábado 13 de diciembre de 2025.
La escalada al millardo se produjo después de que en el sorteo del miércoles 10 de diciembre no se registraran ganadores del gran premio, lo que permitió que el acumulado continuara creciendo.
Cómo participar y cuánto cuesta jugar
Una jugada de Powerball tiene un costo base de $2; en estados como Idaho y Montana la combinación con Power Play eleva el precio mínimo a $3 por jugada.
Para intentar el bote, los jugadores deben seleccionar cinco números entre 1 y 69 (bolas blancas) y una Powerball entre 1 y 26 (roja), o bien dejar que el terminal elija los números al azar. Los sorteos se efectúan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. (hora del Este) en Tallahassee.
Opciones de cobro: anualidad o pago único
Quien acierte las cinco bolas blancas y la Powerball roja se lleva el bote, con posibilidad de recibirlo en anualidad (30 pagos escalonados durante 29 años) o en pago único.
Las cantidades anunciadas se muestran antes de la retención de impuestos federales y jurisdiccionales; el equivalente en efectivo del bote estimado fue informado por Powerball.
Power Play: multiplicador opcional
Por $1 adicional por jugada, la opción Power Play puede multiplicar los premios menores por 2, 3, 4, 5 o 10 veces; el premio por Match 5 con Power Play está fijado en $2 millones. El multiplicador de 10X solo está disponible cuando la anualidad anunciada del bote sea de $150 millones o menos.