Premio mayor de Powerball aumenta a 1.000.000.000 de dólares en Navidad; uno de los más grandes en su historia

El premio mayor de Powerball llegó a 1.000.000.000 de dólares para el sorteo de este fin de semana, posicionándose como uno de los más grandes en la historia del juego.

La propia organización de Powerball confirmó el monto estimado y detalló el valor en efectivo asociado al bote.

Fecha del sorteo de los mil dólares

El sorteo del premio gordo está programado para este sábado 13 de diciembre de 2025.

La fecha del sábado se convirtió en el punto de mayor expectativa luego de que el sorteo anterior quedara nuevamente vacío. | Foto: PowerBall

La escalada al millardo se produjo después de que en el sorteo del miércoles 10 de diciembre no se registraran ganadores del gran premio, lo que permitió que el acumulado continuara creciendo.

Cómo participar y cuánto cuesta jugar

Una jugada de Powerball tiene un costo base de $2; en estados como Idaho y Montana la combinación con Power Play eleva el precio mínimo a $3 por jugada.

Para intentar el bote, los jugadores deben seleccionar cinco números entre 1 y 69 (bolas blancas) y una Powerball entre 1 y 26 (roja), o bien dejar que el terminal elija los números al azar. Los sorteos se efectúan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. (hora del Este) en Tallahassee.

Opciones de cobro: anualidad o pago único

Quien acierte las cinco bolas blancas y la Powerball roja se lleva el bote, con posibilidad de recibirlo en anualidad (30 pagos escalonados durante 29 años) o en pago único.

La estructura del premio ofrece dos rutas distintas de cobro, una única y otra fraccionada, según confirmó la organización del juego. | Foto: Getty Images

Las cantidades anunciadas se muestran antes de la retención de impuestos federales y jurisdiccionales; el equivalente en efectivo del bote estimado fue informado por Powerball.

Power Play: multiplicador opcional