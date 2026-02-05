Loterías

Pudo haber sido el ganador de la Lotería Manizales miércoles, 4 de febrero: Conozca los números de este sorteo

Esta es una de las loterías más jugadas del país.

Redacción Loterías
5 de febrero de 2026, 11:16 a. m.
Lotería de Manizales.
Lotería de Manizales. Foto: Lotería de Manizales/ Getty Images

La Lotería de Manizales, una de las más tradicionales y reconocidas de Colombia, realizó su sorteo del miércoles 4 de febrero de 2026 a las 11:00 de la noche, como parte de su programación semanal.

Este juego de azar se celebra todos los miércoles y permite la participación de apostadores en todo el país. Los premios están respaldados por empresas industriales y comerciales del Estado, en cumplimiento de la normativa que regula los juegos de suerte y azar en Colombia.

Resultado del premio mayor — Lotería de Manizales

El premio mayor por $2.600 millones quedó en manos del siguiente número:

  • Número: 3630
  • Serie: 221

Resultados anteriores

La lotería, que solo juega los miércoles, ha dejado los siguientes registros en sus sorteos más recientes:

  • 4 de febrero de 2026: 4519 – Serie 267
  • 14 de enero de 2026: 6379 – Serie 023
  • 7 de enero de 2026: 5988 – Serie 324
  • 30 de diciembre de 2025: 4997– Serie 047

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?

Las personas que resulten ganadoras del premio mayor o de cualquiera de los premios secundarios pueden reclamar su dinero en las agencias autorizadas de la red oficial de loterías en Colombia.

Para efectuar el cobro, es indispensable cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley 643 de 2001 y las disposiciones de Coljuegos, entidad encargada de regular y supervisar los juegos de suerte y azar en el país.

Requisitos y documentos para el cobro del premio

Los ganadores deberán presentar:

  • El billete original o la fracción correspondiente, en buen estado, sin enmendaduras, tachaduras ni alteraciones.
  • La cédula de ciudadanía del titular del premio.
  • Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago ágil, seguro y legal, con el respaldo de la Lotería de Manizales y del Estado colombiano.

