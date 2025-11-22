Loterías
Resultado de la Lotería de Risaralda: número ganador de los 2.333 millones, 21 de noviembre
La Lotería del Risaralda reveló la cifra principal del sorteo 2925, realizado en la noche de este viernes a las 11 p. m.
La Lotería del Risaralda realizó su sorteo habitual este viernes, 21 de noviembre de 2025, correspondiente al número 2925, como es tradición cada semana a las 11:00 p. m..
Resultado del premio mayor de la Lotería de Risaralda
Número: 9834
Serie: 250
Resultado de los 3 últimos sorteos
En los 3 últimos sorteos, la Lotería de Risaralda ha tenido como resultados:
- 14 de noviembre de 2025: 8647 – Serie 091
- 7 de noviembre de 2025: 5074 – Serie 021
- 31 de octubre de 2025: 4963 – Serie 151
Premios secos: una bolsa con múltiples oportunidades
Además del premio mayor, la Lotería del Risaralda entregó una amplia gama de premios secos, distribuidos en distintas categorías, cada una con montos predeterminados:
- Premio Mayor: $2.333.333.333
- Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000
- Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000
- Seco Mula Millonaria: $150.000.000
- Seco Milagro Millonario: $80.000.000
- Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)
- Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)
- Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)
- Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)
- Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)
La entidad recordó que todos los resultados oficiales pueden verificarse en sus canales autorizados y en los puntos físicos donde se adquieren los billetes.