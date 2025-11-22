Suscribirse

Resultado de la Lotería de Risaralda: número ganador de los 2.333 millones, 21 de noviembre

La Lotería del Risaralda reveló la cifra principal del sorteo 2925, realizado en la noche de este viernes a las 11 p. m.

Redacción Loterías
22 de noviembre de 2025, 10:55 a. m.
La noche avanzó con la divulgación del resultado central del sorteo 2925, parte de la programación semanal de esta lotería.
La entidad publicó el número sorteado en su programación habitual, correspondiente al premio mayor de más de 2.333 millones. | Foto: Getty Images / Lotería de Risaralda

La Lotería del Risaralda realizó su sorteo habitual este viernes, 21 de noviembre de 2025, correspondiente al número 2925, como es tradición cada semana a las 11:00 p. m..

Resultado del premio mayor de la Lotería de Risaralda

Número: 9834

Serie: 250

Resultado LOTERIA DEL RISARALDA Viernes 21 de Noviembre de 2025

Resultado de los 3 últimos sorteos

En los 3 últimos sorteos, la Lotería de Risaralda ha tenido como resultados:

  • 14 de noviembre de 2025: 8647 – Serie 091
  • 7 de noviembre de 2025: 5074 – Serie 021
  • 31 de octubre de 2025: 4963 – Serie 151
La noche del 14 de noviembre terminó con una nueva cifra destacada entre los premios entregados por la lotería regional.
El sorteo de este 21 de noviembre entregó un nuevo número protagonista entre las combinaciones habituales de la entidad. | Foto: Lotería del Risaralda / Getty

Premios secos: una bolsa con múltiples oportunidades

Además del premio mayor, la Lotería del Risaralda entregó una amplia gama de premios secos, distribuidos en distintas categorías, cada una con montos predeterminados:

  • Premio Mayor: $2.333.333.333
  • Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000
  • Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000
  • Seco Mula Millonaria: $150.000.000
  • Seco Milagro Millonario: $80.000.000
  • Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)
  • Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)
  • Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)
  • Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)
  • Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)

La entidad recordó que todos los resultados oficiales pueden verificarse en sus canales autorizados y en los puntos físicos donde se adquieren los billetes.

