Resultado de Super Astro Sol: estos son los números ganadores en el sorteo del 14 de febrero

En plena celebración de San Valentín se realizó el sorteo de Super Astro Sol. Este sábado, 14 de febrero, sobre las 4:00 de la tarde, empezaron a moverse las balotas y arrojaron el número ganador en combinación con un signo zodiacal.

Resultado de Super Astro Sol hoy, 14 de febrero

Número ganador: 0458

Tres últimas cifras: 458

Dos últimas cifras: 58

Signo zodiacal: Libra

¿Cómo se juega Super Astro Sol?

Super Astro Sol es una de las loterías más reconocidas en Colombia. Su novedosa combinación de cuatro cifras con un signo zodiacal marca la diferencia sobre el resto de juegos que hay a lo largo y ancho del país.

Para participar se debe hacer una apuesta entre 500 y 10.000 pesos. El jugador debe elegir un número de cuatro cifras y un signo zodiacal entre los 12 existentes: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de apostado se multiplica hasta 42.000 veces para el ganador del premio mayor, es decir, el que acierta el número exacto y el signo.

Super Astro Sol también premia a quien acierte los últimos tres dígitos y el signo con el total apostado multiplicado por mil; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Esta lotería juega de lunes a sábado en el horario de las 4:00 p. m. y los sorteos se transmiten en vivo a través de Canal 1.