Loterías
Resultado del acumulado del Baloto: número ganador del sorteo 2562, lunes 6 de octubre de 2025
Este lunes, los números del Baloto sorprendieron a los apostadores con un nuevo acumulado millonario.
El Baloto entregó este lunes 6 de octubre de 2025 su esperado premio acumulado en el sorteo número 2562. Los jugadores de todo el país tuvieron la oportunidad de llevarse un botín millonario, con un acumulado principal de 23.300 millones de pesos y un premio adicional en la modalidad Baloto Revancha de 4.700 millones.
Números ganadores del Baloto
En el sorteo de este lunes, los números ganadores del acumulado de 23.300 millones de pesos fueron:
- Número: 29 - 07 - 14 - 27 - 02
- Súper Balota: 10
En los últimos tres sorteos del Baloto, los resultados fueron:
- 4 de octubre de 2025: 02, 13, 25, 35, 42 con Súper Balota 10.
- 1 de octubre de 2025: 02, 26, 32, 35, 39 con Súper Balota 11.
- 29 de septiembre de 2025: 03, 11, 24, 34, 35 con Súper Balota 10.
Resultados del Baloto Revancha
El Baloto Revancha ofrece una segunda oportunidad de ganar y este lunes tuvo como resultado del acumulado de 4.700 millones:
- Número: 34 - 05 - 23 - 40 - 18
- Súper Balota: 14
En los tres últimos sorteos de Revancha se registraron los siguientes resultados:
- 4 de octubre de 2025: 20, 23, 30, 39, 43 con Súper Balota 03.
- 1 de octubre de 2025: 11, 15, 20, 25, 41 con Súper Balota 07.
- 29 de septiembre de 2025: 01, 13, 25, 30, 31 con Súper Balota 06.
Tiempo para reclamar el premio
Los ganadores tienen un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar el premio. Pasado ese plazo, el dinero ya no podrá ser cobrado.
El próximo sorteo del Baloto se realizará el miércoles 8 de octubre de 2025 y los jugadores tendrán nuevamente la oportunidad de participar por el acumulado principal y la modalidad Baloto Revancha.