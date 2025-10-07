Resultado del acumulado del Baloto: número ganador del sorteo 2562, lunes 6 de octubre de 2025

El Baloto entregó este lunes 6 de octubre de 2025 su esperado premio acumulado en el sorteo número 2562. Los jugadores de todo el país tuvieron la oportunidad de llevarse un botín millonario, con un acumulado principal de 23.300 millones de pesos y un premio adicional en la modalidad Baloto Revancha de 4.700 millones.

Números ganadores del Baloto

En el sorteo de este lunes, los números ganadores del acumulado de 23.300 millones de pesos fueron:

Número: 29 - 07 - 14 - 27 - 02

Súper Balota: 10

En los últimos tres sorteos del Baloto, los resultados fueron:

4 de octubre de 2025: 02, 13, 25, 35, 42 con Súper Balota 10.

1 de octubre de 2025: 02, 26, 32, 35, 39 con Súper Balota 11.

29 de septiembre de 2025: 03, 11, 24, 34, 35 con Súper Balota 10.

Resultados del Baloto Revancha

El Baloto Revancha ofrece una segunda oportunidad de ganar y este lunes tuvo como resultado del acumulado de 4.700 millones:

Número: 34 - 05 - 23 - 40 - 18

Súper Balota: 14

En los tres últimos sorteos de Revancha se registraron los siguientes resultados:

4 de octubre de 2025: 20, 23, 30, 39, 43 con Súper Balota 03.

1 de octubre de 2025: 11, 15, 20, 25, 41 con Súper Balota 07.

29 de septiembre de 2025: 01, 13, 25, 30, 31 con Súper Balota 06.

Millones de apostadores siguieron atentos al Baloto mientras se revelaba el número ganador del sorteo 2562. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto

Tiempo para reclamar el premio

Los ganadores tienen un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar el premio. Pasado ese plazo, el dinero ya no podrá ser cobrado.