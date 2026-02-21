Resultado del Chontico Día y edición Noche: revise si ganó este sábado 21 de febrero de 2026

La Lotería Chontico presentó este sábado 21 de febrero de 2026 los resultados de sus dos ediciones, Día y Noche.

Resultado Chontico Día

En la edición Diurna del Chontico, los números ganadores se distribuyeron de la siguiente manera:

Premio mayor: 6131 - 3

6131 - 3 Tres últimas cifras: 131

131 Dos últimas cifras: 31

31 Número completo: 6131

6131 Última cifra: 3

Resultado Chontico Noche

Por su parte, la edición Nocturna del Chontico entregó los siguientes resultados:

Premio mayor: XXXX - x

XXXX - x Tres últimas cifras: XXX

XXX Dos últimas cifras: XX

XX Número completo: XXXX

XXXX Última cifra: X

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Para quienes no pudieron consultar los resultados de los sorteos anteriores, a continuación se presenta un resumen de los últimos tres días en ambas ediciones:

Chontico Día

20 de febrero de 2026: 7972 - 8

19 de febrero de 2026: 8976 - 3

18 de febrero de 2026: 1919 - 8

Chontico Noche

20 de febrero de 2026: 1295 - 6

19 de febrero de 2026: 8461 - 4

18 de febrero de 2026: 3039 - 0