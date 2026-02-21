Resultado del Chontico Día y edición Noche: revise si ganó este sábado 21 de febrero de 2026

La Lotería Chontico presentó este sábado 21 de febrero de 2026 los resultados de sus dos ediciones, Día y Noche.
Resultado Chontico Día
En la edición Diurna del Chontico, los números ganadores se distribuyeron de la siguiente manera:
- Premio mayor: 6131 - 3
- Tres últimas cifras: 131
- Dos últimas cifras: 31
- Número completo: 6131
- Última cifra: 3
Resultado Chontico Noche
Por su parte, la edición Nocturna del Chontico entregó los siguientes resultados:
- Premio mayor: XXXX - x
- Tres últimas cifras: XXX
- Dos últimas cifras: XX
- Número completo: XXXX
- Última cifra: X
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico
Para quienes no pudieron consultar los resultados de los sorteos anteriores, a continuación se presenta un resumen de los últimos tres días en ambas ediciones:
Chontico Día
- 20 de febrero de 2026: 7972 - 8
- 19 de febrero de 2026: 8976 - 3
- 18 de febrero de 2026: 1919 - 8
Chontico Noche
- 20 de febrero de 2026: 1295 - 6
- 19 de febrero de 2026: 8461 - 4
- 18 de febrero de 2026: 3039 - 0