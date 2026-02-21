Loterías

Resultado del Chontico Día y edición Noche: revise si ganó este sábado 21 de febrero de 2026

La Lotería Chontico publicó sus números ganadores de este sábado.

21 de febrero de 2026, 2:13 p. m.
Los jugadores ya pueden consultar los resultados de las ediciones Día y Noche.
Los jugadores ya pueden consultar los resultados de las ediciones Día y Noche.

La Lotería Chontico presentó este sábado 21 de febrero de 2026 los resultados de sus dos ediciones, Día y Noche.

Resultado Chontico Día

En la edición Diurna del Chontico, los números ganadores se distribuyeron de la siguiente manera:

  • Premio mayor: 6131 - 3
  • Tres últimas cifras: 131
  • Dos últimas cifras: 31
  • Número completo: 6131
  • Última cifra: 3
YouTube video UErrzKo_JKs thumbnail

Resultado Chontico Noche

Por su parte, la edición Nocturna del Chontico entregó los siguientes resultados:

  • Premio mayor: XXXX - x
  • Tres últimas cifras: XXX
  • Dos últimas cifras: XX
  • Número completo: XXXX
  • Última cifra: X
YouTube video -nzaQfCOUms thumbnail

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Para quienes no pudieron consultar los resultados de los sorteos anteriores, a continuación se presenta un resumen de los últimos tres días en ambas ediciones:

Chontico Día

  • 20 de febrero de 2026: 7972 - 8
  • 19 de febrero de 2026: 8976 - 3
  • 18 de febrero de 2026: 1919 - 8

Chontico Noche

  • 20 de febrero de 2026: 1295 - 6
  • 19 de febrero de 2026: 8461 - 4
  • 18 de febrero de 2026: 3039 - 0

