Resultado del MiLoto: número ganador de los 500 millones acumulados del viernes 21 de noviembre de 2025
El sorteo 437 dejó revelada la combinación que puso fin al acumulado millonario.
El sorteo 437 de MiLoto dejó un nuevo número este viernes 21 de noviembre de 2025, fecha en la que el acumulado alcanzó los 500 millones de pesos.
Número ganador del acumulado del 21 de noviembre de 2025
El resultado del acumulado del sorteo 437 del viernes 21 de noviembre de 2025 fue:
- 29 - 13 - 07 - 17 - 26
Los resultados oficiales también pueden consultarse en la página web del sorteo, donde se publican minutos después de la transmisión.
Últimos tres sorteos antes del 21 de noviembre
En los 3 últimos sorteos del MiLoto fueron:
- 20 de noviembre de 2025: 01 – 15 – 19 – 22 – 28
- 18 de noviembre de 2025: 04 – 16 – 20 – 26 – 29
- 17 de noviembre de 2025: 05 – 08 – 23 – 32 – 38
Estas cifras fueron sorteados en sus días de juego los cuales son: lunes, martes, jueves y viernes.
El plan de premios contempla distintas posibilidades de ganar:
- Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
- Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
- Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
- Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, que otorgan recambio.