Suscribirse

Loterías

Resultado del Super Astro Luna: sorteo del martes 19 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Super Astro Luna.

Redacción Loterías
20 de agosto de 2025, 3:59 a. m.
Super Astro Luna.
Super Astro Luna. | Foto: Tomada de Facebook: SUPER Astro

El martes, 19 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7852 de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 7805, con el signo Escorpión.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

  • Número 7805, con el signo Escorpión.
YouTube video player

Números ganadores de los últimos tres sorteos del Super Astro Luna

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este martes, 19 de agosto de 2025, a las 8:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

El plan de premios de la Lotería Super Astro Luna

  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Si no vienen, entonces estamos en la olla”: Petro regañó a su gabinete por no asistir a su polémico consejo de ministros

2. Tabla de posiciones en Liga BetPlay luego del Santa Fe vs. Envigado: se movieron los ocho

3. “Nos toca salirnos de las Naciones Unidas”: Gustavo Petro criticó referendo que busca tumbar el acuerdo de paz con las Farc

4. Impactantes imágenes de gran explosión provoca varios heridos y caos en las calles de EE. UU.: esta fue la razón

5. Error de Marino Hinestroza dejó sin Copa Libertadores a Nacional: video del penal que falló

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.