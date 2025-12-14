Suscribirse

Resultado ganador de la Lotería de Boyacá: premio mayor y secos del sorteo 4602, sábado 14 de diciembre

La Lotería de Boyacá volvió a jugar este fin de semana y reveló su nueva combinación ganadora.

Redacción Loterías
14 de diciembre de 2025, 11:28 a. m.
El sorteo 4602 concentró la atención de los apostadores con un atractivo plan de premios.
La noche del sábado dejó definidos los números ganadores del más reciente sorteo de la Lotería de Boyacá. | Foto: Getty Images / Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 14 de diciembre el sorteo 4602, uno de los más esperados del calendario nacional, con un premio mayor de 15.000 millones de pesos.

El tradicional juego, que se sortea cada sábado a las 10:45 de la noche, volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en todo el país.

Resultado del premio mayor y secos, sábado 14 de diciembre

El sorteo número 4602 sorteo un premio mayor de $15.000 millones, además de varios premios secos diseñados para ampliar las posibilidades de ganar.

Resultado del premio mayor

  • Número: 4427
  • Serie: 150

Resultado de los secos

En Vivo | Lotería de Boyacá Sorteo 4602

Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadores del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

  • Sábado 6 de diciembre de 2025: 4632 – Serie 002
  • Sábado 29 de noviembre de 2025: 0017 – Serie 271
  • Sábado 22 de noviembre de 2025: 0056 – Serie 360

Estos antecedentes muestran la variabilidad habitual del juego y mantienen vivas las expectativas de los jugadores habituales.

Lotería de Boyacá - sábado 6 de diciembre de 2025.
El premio mayor y los secos marcaron la jornada del sorteo realizado este 14 de diciembre. | Foto: Getty Images y logo oficial Lotería de Boyacá.

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:

  • Premio Mayor: $15.000.000.000
  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: $400.000.000
  • Premio Ilusión: $300.000.000
  • Premio Esperanza: $100.000.000
  • Premio Berraquera: $50.000.000
  • Premio Optimismo: $20.000.000
  • Premio Valentía: $10.000.000

