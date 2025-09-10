Resultados de El Paisita Día y Noche de hoy miércoles 10 de septiembre de 2025; usted pudo ser el feliz ganador

Todos los días miles de colombianos esperan con ilusión los sorteos de El Paisita, uno de los juegos de azar más tradicionales y populares del país.

Hoy 10 de septiembre de 2025, los resultados del Paisita prometen cambiar la suerte de más de uno, mientras los apostadores revisan los números ganadores.

Estos son los resultados oficiales del sorteo número 14.448 del Paisita Día, y el número ganador fue el 8033 con la quinta balota 3.

Resultados del sorteo 14.448 de la lotería El Paisita Día

Tres primeras: 803

Tres últimas: 033

Cifra ganadora: 8033

Quinta balota: 3

Resultados del sorteo 14.449 de la lotería El Paisita Noche

La lotería El Paisita vuelve y juega esta noche a las 8:00 p.m., con el sorteo que le dará una nueva oportunidad de convertirse en millonario.

Tres primeras: pendiente

Tres últimas: pendiente

Cifra ganadora: pendiente

Plan de premios de la lotería El Paisita

Un acierto (última cifra): recibe 5 pesos por cada peso apostado.

recibe 5 pesos por cada peso apostado. Dos aciertos (últimas dos cifras): gana 50 pesos por cada peso apostado.

gana 50 pesos por cada peso apostado. Tres aciertos (últimas tres cifras): obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.

obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado. Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto gana 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

¿Cómo reclamar su premio?

Si fue uno de los afortunados ganadores, siga estos pasos para reclamar su premio:

Verifique su tiquete: asegúrese de que su número coincida con el ganador.

asegúrese de que su número coincida con el ganador. Diríjase a un punto autorizado: acuda a uno de los puntos de pago autorizados por la Lotería de Medellín.

acuda a uno de los puntos de pago autorizados por la Lotería de Medellín. Presente sus documentos: lleve su tiquete original y una fotocopia de tu cédula de ciudadanía.

lleve su tiquete original y una fotocopia de tu cédula de ciudadanía. Reclame su premio: reciba su premio en efectivo o mediante transferencia, según lo establecido.

Recuerde que es importante jugar de manera responsable y verificar siempre los resultados a través de fuentes oficiales.