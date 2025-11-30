Suscribirse

Resultados de El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores de hoy domingo, 30 de noviembre

Por medio del Canal Telecaribe se puede dar seguimiento a los dos sorteos diarios.

Redacción Loterías
30 de noviembre de 2025, 7:38 p. m.
Resultados Sinuano Día y Noche
Resultados Sinuano Día y Noche. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este domingo, 30 de noviembre de 2025, se realizó el sorteo número 13.223 de la Lotería El Sinuano Día.

Este juego de azar, uno de los más tradicionales y seguidos en el Caribe colombiano, consiste en acertar la combinación de cinco balotas extraídas en el sorteo.

Como en cada jornada, miles de jugadores estuvieron atentos a la publicación de los resultados oficiales en redes sociales, con la expectativa de comprobar si su apuesta resultaba ganadora.

Resultado de El Sinuano Día

Conozca las diferentes combinaciones ganadoras del último sorteo de la lotería El Sinuano Día.

  • Número ganador: 9640
  • Dos últimas cifras: 40
  • Tres últimas cifras: 640
  • La quinta: 4
Resultado EL SINUANO DIA Domingo 30 de Noviembre de 2025

Resultado de El Sinuano Noche

El ganador del más reciente sorteo de El Sinuano Noche fue:

  • Número ganador: (Pendiente)
  • Dos últimas cifras: (Pendiente)
  • Tres últimas cifras: (Pendiente)
  • La quinta: (Pendiente)
Resultados de los últimos dos sorteos de El Sinuano Día:

  • 29 de noviembre de 2025: 2532
  • 28 de noviembre de 2025: 5898

Resultados de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Noche:

  • 29 de noviembre de 2025: 3372
  • 28 de noviembre de 2025: 4310

