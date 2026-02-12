Loterías

Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 12 de febrero: conozca si fue uno de los ganadores

Ya se jugó una nueva edición de este importante juego de azar y usted pudo ser uno de los ganadores.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
12 de febrero de 2026, 11:15 a. m.
Lotería La Antioqueñita en sus dos ediciones
Lotería La Antioqueñita en sus dos ediciones

La Antioqueñita Día y Tarde es una de las loterías más populares de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Se juega todos los días en dos ediciones, lo que brinda más oportunidades a sus apostadores de ganar.

En el caso de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1, este jueves, 12 de febrero, jugó su sorteo número 6314, dejando una combinación ganadora conformada por las cifras 0658, junto con la balota conocida como ‘La Quinta’, número 6.

Esta edición de la mañana se lleva a cabo todos los días a las 10:00 a. m., cambiando sus horarios los domingos y festivos, que juega a las 12:00 del mediodía.

Resultados del sorteo 6315 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 0658
  • Quinta balota: 6
Si en este reciente sorteo de La Antioqueñita Día no tuvo un golpe de suerte, puede intentarlo de nuevo en la edición de la tarde, que se realiza a las 4:00 p. m.

Resultado del sorteo 6316 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Los participantes de ambas ediciones de esta lotería pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles son las combinaciones que determinan el ganador o ganadores de la jornada.

Si se perdió los más recientes sorteos, a continuación encontrará los últimos tres resultados de cada una de las versiones de esta lotería:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 11 de febrero de 2026: 3790 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 10 de febrero de 2026: 5690 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 9 de febrero de 2026: 1896 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 11 de febrero de 2026: 9690 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 10 de febrero de 2026: 3109 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 9 de febrero de 2026: 9258 – Quinta balota: 1

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este viernes, 13 de febrero, a las 10:00 de la mañana.

Noticias Destacadas