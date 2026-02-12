¿Se va de quincena millonario? Consulte si ganó la lotería de Manizales este miércoles 11 de febrero de 2026

La suerte volvió a rodar este miércoles 11 de febrero de 2026 con el sorteo 4942 de la Lotería del Manizales, uno de los juegos tradicionales que cada semana ilusiona a miles de apostadores en el país. El premio mayor asciende a 2.600 millones de pesos y solo juega los miércoles a las 11:00 de la noche.

El número ganador del premio mayor fue el 4572, resultado que podría convertir a un colombiano en nuevo millonario en plena quincena.

Resultado del sorteo 4942 y últimos números ganadores

El sorteo 4942 se llevó a cabo como es habitual a las 11:00 p.m. y dejó como ganador del premio mayor a la combinación:

Número 4572 .

. Serie: 028

En las semanas anteriores, los resultados fueron los siguientes:

4 de febrero de 2026: 3630 – Serie 221

3630 – Serie 221 Miércoles 28 de enero de 2026: 4519 – Serie 267

4519 – Serie 267 Miércoles 21 de enero de 2026: 3018 – Serie 241

Quienes adquirieron su billete para este miércoles ya pueden revisar cuidadosamente número y serie, ya que ambos datos son fundamentales para confirmar si el premio corresponde al ticket en su poder.

¿Cómo reclamar el premio?

La Lotería del Manizales establece que los premios pueden reclamarse en cualquiera de las agencias autorizadas en Colombia. Para ello, el ganador debe presentar:

El billete original en buen estado

La cédula de ciudadanía

En caso de que el premio sea superior a 100 millones de pesos —como ocurre con el premio mayor— el trámite debe realizarse directamente en la sede principal de la Lotería del Manizales, ubicada en el Administrativo Municipal CAM – Calle 19 No. 21-44, Manizales.