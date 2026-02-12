Loterías

Sube la cifra millonaria del Baloto: así cayó el acumulado este 11 de febrero de 2026

La expectativa creció en todo el país por el sorteo tradicional y la Revancha millonaria.

El Baloto volvió a concentrar la atención con una de las cifras más altas del año.
El Baloto volvió a concentrar la atención con una de las cifras más altas del año.

La noche de este miércoles 11 de febrero de 2026 se llevó a cabo el sorteo 2617 del Baloto, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, que solo se realiza los lunes, miércoles y sábados.

El premio mayor del Baloto alcanzó los 21.600 millones de pesos, mientras que en la modalidad Baloto Revancha el acumulado llegó a 15.300 millones de pesos, consolidándose como uno de los más altos de las últimas semanas.

Resultados del sorteo 2617 del Baloto

En el sorteo realizado este 11 de febrero de 2026, los resultados oficiales fueron los siguientes:

Resultados del sorteo del Baloto del 11 de febrero de 2026

Premio mayor de 21.600 millones de pesos

  • Número ganador: 03 13 19 34 43
  • Súper balota: 12

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 11 de febrero de 2026

Premio mayor de 15.300 millones de pesos

  • Número ganador: 07 12 19 33 38
  • Súper balota: 08
Los números que habían salido en los sorteos anteriores

El Baloto solo sortea los lunes, miércoles y sábados.
El resultado del miércoles mantuvo en suspenso a miles de apostadores. Foto: Getty Images / Baloto

Antes del sorteo de este miércoles, estos fueron los números ganadores en los últimos tres sorteos de Baloto (con súper balota):

  • 9 de febrero de 2026: 11 - 17 - 20 - 36 - 38 - 14
  • 7 de febrero de 2026: 09 - 12 - 26 - 27 - 31 - 03
  • 4 de febrero de 2026: 16 - 25 - 29 - 36 - 38 - 15

En cuanto a la modalidad Baloto Revancha (con súper balota), los resultados recientes fueron:

  • 9 de febrero de 2026: 03 - 10 - 15 - 25 - 35 - 01
  • 7 de febrero de 2026: 05 - 07 - 12 - 13 - 27 - 04
  • 4 de febrero de 2026: 01 - 08 - 10 - 19 - 26 - 09

