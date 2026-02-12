Sube la cifra millonaria del Baloto: así cayó el acumulado este 11 de febrero de 2026

La noche de este miércoles 11 de febrero de 2026 se llevó a cabo el sorteo 2617 del Baloto, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, que solo se realiza los lunes, miércoles y sábados.

El premio mayor del Baloto alcanzó los 21.600 millones de pesos, mientras que en la modalidad Baloto Revancha el acumulado llegó a 15.300 millones de pesos, consolidándose como uno de los más altos de las últimas semanas.

Resultados del sorteo 2617 del Baloto

En el sorteo realizado este 11 de febrero de 2026, los resultados oficiales fueron los siguientes:

Resultados del sorteo del Baloto del 11 de febrero de 2026

Premio mayor de 21.600 millones de pesos

Número ganador: 03 13 19 34 43

Súper balota: 12

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 11 de febrero de 2026

Premio mayor de 15.300 millones de pesos

Número ganador: 07 12 19 33 38

Súper balota: 08

Más de 20.000 millones de pesos sorteó el Baloto este lunes 9 de febrero: revise si sus números acertaron

Los números que habían salido en los sorteos anteriores

El resultado del miércoles mantuvo en suspenso a miles de apostadores. Foto: Getty Images / Baloto

Antes del sorteo de este miércoles, estos fueron los números ganadores en los últimos tres sorteos de Baloto (con súper balota):

9 de febrero de 2026: 11 - 17 - 20 - 36 - 38 - 14

11 - 17 - 20 - 36 - 38 - 14 7 de febrero de 2026: 09 - 12 - 26 - 27 - 31 - 03

09 - 12 - 26 - 27 - 31 - 03 4 de febrero de 2026: 16 - 25 - 29 - 36 - 38 - 15

En cuanto a la modalidad Baloto Revancha (con súper balota), los resultados recientes fueron: