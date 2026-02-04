Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 4 de febrero, en el sorteo 8331

Este miércoles 4 de febrero de 2026, la Lotería Chontico volvió a captar la mirada de miles de apostadores en Colombia con el sorteo número 8331.
Como ya es costumbre, el juego mantuvo su formato de dos oportunidades al día (Chontico Día y Chontico Noche), una dinámica que sigue generando expectativa en cada jornada.
Tras conocerse el resultado oficial, la combinación ganadora fue el número 4659, una cifra que no tardó en circular entre jugadores y en convertirse en tema de conversación.
El balance del sorteo se completó con el resultado de “La Quinta”, cuya balota correspondió al número 6, cerrando así el informe de esta edición del popular juego de azar.
Resultados de la Lotería Chontico de hoy, 4 de febrero de 2026
Premio mayor: 4659 - 6
- Tres últimas cifras: 659
- Dos últimas cifras: 59
- Número completo: 4659
- Última cifra: 6
Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 4 de febrero de 2026
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 5 de febrero de 2026, en los horarios habituales.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 3 de febrero de 2026: 0622 - 1
- 2 de febrero de 2026: 5892 - 6
- 1 de febrero de 2026: 5204 - 2
Chontico Noche
- 3 de febrero de 2026: 6183 - 7
- 2 de febrero de 2026: 8600 - 7
- 1 de febrero de 2026: 4542 - 6