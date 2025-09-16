Suscribirse

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja: vea los números que ganaron el sorteo de hoy, martes 16 de septiembre

Conozca los números ganadores del más reciente sorteo.

Redacción Loterías
17 de septiembre de 2025, 4:01 a. m.
Lotería de la Cruz Roja
Lotería de la Cruz Roja. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil loteriadelacruzroja

Un nuevo apostador se convirtió en el feliz ganador del premio mayor de 8.000 millones de la Lotería de la Cruz Roja de este martes, 16 de septiembre.

Este día se llevó a cabo el sorteo 3119, en el que se jugaron miles de premios y la suerte de los ganadores se apostó en este reciente juego.

“¿Sabías que comprando la LoteCruz estás ayudando a la Cruz Roja Colombiana🇨🇴 en su labor humanitaria? ¡Gracias a ti seguiremos ayudando!“, dice la loteria en su perfil de Instagram.

Resultados del sorteo 3119 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor de 8.000 millones de pesos.

  • Número ganador: 0776 de la serie 253.
Estos han sido los ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 9 de septiembre de 2025: 5404, serie 205.
  • 2 de septiembre de 2025: 8658, serie 077.
  • 26 de agosto de 2025: 2782, serie 208.
La Lotería de la Cruz Roja se juega todos los martes a partir de las 10:55 de la noche. El próximo sorteo se realizará el 23 de septiembre.

