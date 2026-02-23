Loterías

Resultados de la Lotería del Tolima del lunes 23 de febrero de 2026

El premio mayor es de $3.500 millones.

Redacción Loterías
23 de febrero de 2026, 10:39 p. m.
Sorteo 4158 de la Lotería del Tolima
Este lunes, 23 de febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 4158 de la Lotería del Tolima, que entregó un nuevo premio mayor a un feliz apostador.

“Hoy puede ser tu turno de celebrar en grande. Hoy juega la Lotería del Tolima, la que convierte la esperanza en premios y los sueños en historias reales”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

El premio mayor es de $3.500 millones y se jugaron más de $13.400 millones en premios.

Resultados del 23 de febrero de 2026

  • Premio mayor: 1780
  • Serie: 59
YouTube video WqzgMT_1V-o thumbnail

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 16 de febrero de 2026: número 8267 de la serie 09.
  • Sorteo del 9 de febrero de 2026: número 5556 de la serie 14.
  • Sorteo del 2 de febrero de 2026: número 5418 de la serie 154.

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes, a partir de las 10:30 de la noche. El próximo sorteo será el 2 de marzo de 2026.

