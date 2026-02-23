Resultados de la Lotería del Tolima del lunes 23 de febrero de 2026

Este lunes, 23 de febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 4158 de la Lotería del Tolima, que entregó un nuevo premio mayor a un feliz apostador.
“Hoy puede ser tu turno de celebrar en grande. Hoy juega la Lotería del Tolima, la que convierte la esperanza en premios y los sueños en historias reales”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.
El premio mayor es de $3.500 millones y se jugaron más de $13.400 millones en premios.
Resultados del 23 de febrero de 2026
- Premio mayor: 1780
- Serie: 59
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima
- Sorteo del 16 de febrero de 2026: número 8267 de la serie 09.
- Sorteo del 9 de febrero de 2026: número 5556 de la serie 14.
- Sorteo del 2 de febrero de 2026: número 5418 de la serie 154.
La Lotería del Tolima se juega todos los lunes, a partir de las 10:30 de la noche. El próximo sorteo será el 2 de marzo de 2026.