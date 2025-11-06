Suscribirse

Resultados de La Tinka del 5 de noviembre: estos son los números ganadores

Si usted jugó el sorteo, tenga en cuenta estos números y verifique si fue el afortunado ganador.

Redacción Semana
6 de noviembre de 2025, 6:55 p. m.
Resultados de Lotería La Tinka
Resultados de Lotería La Tinka para el miércoles 6 de noviembre. | Foto: Getty / Página Web La Tinka

Durante los últimos años, la lotería ha sido uno de los juegos de azar que mayor popularidad ha logrado, dado que promete millones en premios y también cuenta con distintas modalidades para jugar los sorteos y ganar.

Entre los juegos que se han destacado se encuentra la Lotería Tinka, de origen peruano y que ofrece varias modalidades para cumplirle a muchos el sueño de ser millonarios. Durante este miércoles 5 de noviembre se sorteó y estos fueron los ganadores.

El más reciente sorteo fue realizado hacia las 10:30 de la noche y prometía un acumulado de S/8′501.617. También se llevaron a cabo el juego Sí o Sí.

Resultados:

  • Números de la jugada ganadora: 29 - 28 - 44 - 38 - 14 - 34 - 19
  • Sí o Sí: 43 - 15 - 10 - 41
Pese al sorteo, no hubo ganador, pues ningún comprador le atinó a la combinación de los números.

Tenga en cuenta que si usted gana el sorteo, tiene 30 días para reclamarlo si el premio es superior a los 5.000 soles y menor al millón. Si el premio es mayor al millón, tiene 90 días para reclamarlo.

La Tinka: sorteo de este 3 de septiembre.
La Tinka: sorteo de este 5 de noviembre. | Foto: Captura: La Tinka

Por el contrario, si lo que usted ganó es menor a los 5.000 soles, tiene 180 días para reclamar el premio. Los días se cuentan luego del día siguiente del sorteo ganador.

Si quiere aventurarse en este juego, debe saber que para jugarlo tiene que ingresar al portal oficial de la lotería, elegir la jugada y escoger los números, que para el sorteo grande van del 1 al 48.

Puede escoger los números usted o elegir la opción ‘al azar’, con la que el sistema los elegirá de forma aleatoria.

La popularidad de este sorteo radica en su accesibilidad y transparencia.
La popularidad de este sorteo radica en su accesibilidad y transparencia. | Foto: 123RF

Luego de ello, deberá hacer clic en el botón con la leyenda ‘finaliza tu compra’, para confirmarla y listo. Recuerde que si no atina los 6 números, puede obtener recompensas para quienes solo aciertan con dos o más números del sorteo.

