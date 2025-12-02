Loterías
Resultados de las loterías de hoy: El Paisita, El Dorado y La Caribeña de este martes, 2 de diciembre
En diciembre, las loterías aumentan la emoción de quienes sueñan con llevarse el gran premio.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
Los apostadores en Colombia mantienen viva la esperanza de que la suerte les sonría, por lo que no dejan de jugar a sus loterías favoritas a diario. Entre las más populares en los últimos años se encuentran El Paisita, El Dorado y La Caribeña, reconocidas por sus atractivos planes de premios.
Cada una de estas loterías realiza dos sorteos diarios, uno en la tarde y otro en la noche. Este martes 2 de diciembre, El Dorado inició la jornada con su primer sorteo a las 11:00 a.m., seguido por su segundo sorteo a las 3:30 p.m.
Mientras tanto, El Paisita, especialmente popular en Antioquia, continúa cautivando a millones de jugadores que buscan llevarse alguno de sus jugosos premios. Quienes participan se aseguran de verificar cuidadosamente los números premiados para reclamar sus premios en caso de resultar ganadores.
Por su parte, La Caribeña realizó su sorteo a las 2:30 p.m., cerrando la jornada de hoy a las 10:30 p.m. En todos los casos, los jugadores cuentan con ventajas adicionales, como la modalidad “La Quinta”, que incrementa las probabilidades de ganar. Además, todos los sorteos son supervisados por Coljuegos, lo que garantiza transparencia y confianza.
Así quedaron los resultados este 2 de diciembre
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 6291.
- La Quinta: 2.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: 9440.
- La Quinta: 0.
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente