Resultados de las loterías de hoy: El Paisita, El Dorado y La Caribeña de este martes, 2 de diciembre

Los apostadores en Colombia mantienen viva la esperanza de que la suerte les sonría, por lo que no dejan de jugar a sus loterías favoritas a diario. Entre las más populares en los últimos años se encuentran El Paisita, El Dorado y La Caribeña, reconocidas por sus atractivos planes de premios.

Cada una de estas loterías realiza dos sorteos diarios, uno en la tarde y otro en la noche. Este martes 2 de diciembre, El Dorado inició la jornada con su primer sorteo a las 11:00 a.m., seguido por su segundo sorteo a las 3:30 p.m.

Mientras tanto, El Paisita, especialmente popular en Antioquia, continúa cautivando a millones de jugadores que buscan llevarse alguno de sus jugosos premios. Quienes participan se aseguran de verificar cuidadosamente los números premiados para reclamar sus premios en caso de resultar ganadores.

Por su parte, La Caribeña realizó su sorteo a las 2:30 p.m., cerrando la jornada de hoy a las 10:30 p.m. En todos los casos, los jugadores cuentan con ventajas adicionales, como la modalidad “La Quinta”, que incrementa las probabilidades de ganar. Además, todos los sorteos son supervisados por Coljuegos, lo que garantiza transparencia y confianza.

Así quedaron los resultados este 2 de diciembre

El Dorado Mañana

Premio mayor: 6291 .

. La Quinta: 2.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: 9440.

La Quinta: 0.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche