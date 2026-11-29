Este sábado 28 de noviembre 2026 se realizó un nuevo sorteo del Baloto en Colombia. La jornada correspondió al sorteo número 2.741, que puso en juego un acumulado de 23.200 millones de pesos en su modalidad tradicional.

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Por su parte, Baloto Revancha también tuvo una nueva jornada, con un acumulado de 3.200 millones de pesos para quienes participaron en esta modalidad.

Resultados del sorteo del Baloto del 28 de noviembre de 2026

Estos fueron los números ganadores de la jornada:

Número ganador: : 05 – 06 – 07 – 33 – 35

Súper balota: 09

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 28 de noviembre de 2026

En la modalidad de Baloto Revancha, los participantes también estuvieron pendientes de la combinación ganadora.

Estos fueron los resultados del sorteo de este sábado:

Número ganador:01 – 23 – 25 – 30 – 35

Súper balota: 08

Los resultados permiten conocer si hubo ganadores de los acumulados que estaban en juego. Foto: Getty Images / Baloto

¿Cuáles fueron los últimos resultados del Baloto?

Antes del sorteo de este sábado, estas fueron las combinaciones ganadoras de las tres jornadas anteriores del Baloto tradicional:

23 de noviembre de 2026: 04 - 05 - 20 - 21 - 22. Súper balota: 15.

04 - 05 - 20 - 21 - 22. Súper balota: 15. 21 de noviembre de 2026: 05 - 10 - 37 - 39 - 40. Súper balota: 04.

05 - 10 - 37 - 39 - 40. Súper balota: 04. 18 de noviembre de 2026: 15 - 21 - 33 - 36 - 39. Súper balota: 03.

En Baloto Revancha, los resultados de los últimos sorteos fueron: