Resultados del Chontico Día y Noche: descubra si fue uno de los ganadores este martes, 16 de diciembre de 2025

La Lotería Chontico, en sus versiones diurna y nocturna, se ha consolidado como una de las más tradicionales y populares de Colombia. Su crecimiento se debe, entre otras cosas, a la variedad de modalidades que ofrece y la posibilidad de acceder a premios millonarios.

Con dos sorteos diarios — Chontico Día y Chontico Noche —, este juego permite a los apostadores poner a prueba su suerte en distintos horarios, combinaciones y valores, lo que incrementa las oportunidades de alcanzar el esperado premio mayor.

En el sorteo más reciente, realizado este martes 16 de diciembre de 2025, la combinación ganadora fue el número 9146, una cifra que podría cambiar la vida de uno de sus jugadores.

A este resultado, se suma la balota conocida como “La Quinta”, que ofrece otra posibilidad de ganar y que para esta ocasión cayó con el número 1.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 16 de diciembre de 2025

Premio mayor: 9146-1

Tres últimas cifras: 146

Dos últimas cifras: 46

Número completo: 9146

Última cifra: 1

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 16 de diciembre de 2025

Premio mayor:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Número completo:

Última cifra:

¿Cómo jugar la lotería Chontico?

La dinámica de juego de esta lotería es muy sencilla. El apostador solo debe adquirir un billete que consta de una serie de cuatro cifras, las cuales pueden ser seleccionadas de manera personalizada o generadas aleatoriamente por la máquina expendedora de billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro balotas de una tómbola que contiene los números del 0 al 9, y el orden en el que salen es determinante para establecer las distintas categorías de premios.

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico, se jugarán el día miércoles, 17 de diciembre de 2025, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de la lotería Chontico, a continuación podrá encontrarlos.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

15 de diciembre de 2025: 2080 - 3

14 de diciembre de 2025: 9220 - 0

13 de diciembre de 2025: 91839- 2

Chontico Noche