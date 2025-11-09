Suscribirse

Loterías

Resultados del Chontico Día y Noche: sorteo de este 9 de noviembre de 2025 dejó estos ganadores

Revise si corrió con la suerte de ser ganador en el sorteo 8244.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
9 de noviembre de 2025, 6:56 p. m.
Transmisión del sorteo de Chontico Día de este domingo, 9 de noviembre
Transmisión del sorteo de Chontico Día de este domingo, 9 de noviembre | Foto: Captura de pantalla Telepacífico

Este domingo, 9 de noviembre, se llevó a cabo en Colombia el sorteo de la Lotería Chontico Día, uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos del país.

Con una larga trayectoria y un gran prestigio, esta lotería se ha posicionado como una de las preferidas por los colombianos.

El sorteo de la Lotería Chontico Día se realiza todos los días —incluidos domingos y festivos— a la 1:00 p. m.

Chontico Día y Noche tuvo ganadores tras el sorteo 8202, del 28 de septiembre.
Chontico Día y Noche tuvo ganadores tras el sorteo 8244, del 9 de noviembre. | Foto: Captura a página web chontico.co y Getty Images

Para reclamar un premio, es necesario presentar el billete con el número jugado junto con el documento de identidad.

Cada participante puede adquirir un billete con una combinación de cuatro cifras, que puede elegir libremente o dejar que el sistema las genere de forma automática.

Resultado del sorteo Chontico Día — 9 de noviembre de 2025

  • Premio mayor: 9395-6
  • Tres últimas cifras: 395
  • Dos últimas cifras: 95
  • Número completo: 9395
  • Última cifra (Quinta): 6
YouTube video player

Resultado del sorteo Chontico Noche — 9 de noviembre de 2025

  • Premio mayor: Por definir
  • Tres últimas cifras: Por definir
  • Dos últimas cifras: Por definir
  • Número completo: Por definir
  • Quinta: Por definir

Resultados recientes de la Lotería Chontico Día y Noche

Chontico Día

  • 8 de noviembre de 2025: 2305-2

Chontico Noche

  • 8 de noviembre de 2025: 2412-6

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Policía confirma el rescate de dos menores de edad que habían sido abandonados y amarrados en Medellín

2. Walter Mercado reveló los números para hacerse rico el 10 de noviembre; serían los ganadores de la lotería

3. Armando Benedetti fue citado como testigo en el juicio contra Nicolás Petro Burgos

4. Catalina Gómez publicó un nostálgico mensaje y se mostró conmovida por tema de su hijastro

5. Bayern le saca el jugo a Luis Díaz: sale camiseta en la que es protagonista; valor y cómo comprar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Chontico DíaChontico NocheLoterías

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.