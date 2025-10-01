Resultados del Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del más reciente sorteo

El miércoles, 1 de octubre de 2025, se realizó el sorteo número 13.103 de la Lotería Sinuano Día.

Este juego de azar, uno de los más tradicionales y seguidos en el Caribe colombiano, consiste en acertar la combinación de cinco balotas extraídas en el sorteo.

Como en cada jornada, miles de jugadores estuvieron atentos a la publicación de los resultados oficiales en redes sociales, con la expectativa de comprobar si su apuesta resultaba ganadora.

Resultado de El Sinuano Día

Conozca las diferentes combinaciones ganadoras del último sorteo de la lotería Sinuano Día.

Número ganador: 5853

Dos últimas cifras: 53

Tres últimas cifras: 853

La quinta: 1

Resultado de El Sinuano Noche

El ganador del más reciente sorteo de El Sinuano Noche fue:

Número ganador: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

La quinta: pendiente

Resultados de los últimos cinco sorteos de El Sinuano Día:

30 de septiembre de 2025: 9241

29 de septiembre de 2025: 2938

28 de septiembre de 2025: 8028

27 de septiembre de 2025: 9061

26 de septiembre de 2025: 1106

Resultados de los últimos cinco sorteos de El Sinuano Noche: