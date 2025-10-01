Loterías
Resultados del Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del más reciente sorteo
Por medio del Canal Telecaribe se puede dar seguimiento al sorteo.
Redacción Loterías Revista Semana
El miércoles, 1 de octubre de 2025, se realizó el sorteo número 13.103 de la Lotería Sinuano Día.
Este juego de azar, uno de los más tradicionales y seguidos en el Caribe colombiano, consiste en acertar la combinación de cinco balotas extraídas en el sorteo.
Como en cada jornada, miles de jugadores estuvieron atentos a la publicación de los resultados oficiales en redes sociales, con la expectativa de comprobar si su apuesta resultaba ganadora.
Resultado de El Sinuano Día
Conozca las diferentes combinaciones ganadoras del último sorteo de la lotería Sinuano Día.
- Número ganador: 5853
- Dos últimas cifras: 53
- Tres últimas cifras: 853
- La quinta: 1
Resultado de El Sinuano Noche
El ganador del más reciente sorteo de El Sinuano Noche fue:
- Número ganador: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- La quinta: pendiente
Resultados de los últimos cinco sorteos de El Sinuano Día:
- 30 de septiembre de 2025: 9241
- 29 de septiembre de 2025: 2938
- 28 de septiembre de 2025: 8028
- 27 de septiembre de 2025: 9061
- 26 de septiembre de 2025: 1106
Resultados de los últimos cinco sorteos de El Sinuano Noche:
- 30 de septiembre de 2025: 3427
- 28 de septiembre de 2025: 1955
- 27 de septiembre de 2025: 7233
- 26 de septiembre de 2025: 3138
- 25 de septiembre de 2025: 7554