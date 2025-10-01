Suscribirse

Loterías

Resultados del Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del más reciente sorteo

Por medio del Canal Telecaribe se puede dar seguimiento al sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

1 de octubre de 2025, 9:30 p. m.
Sinuano Día y Noche se juega todos los días.
Sinuano Día y Noche se juega todos los días. | Foto: Montaje de SEMANA

El miércoles, 1 de octubre de 2025, se realizó el sorteo número 13.103 de la Lotería Sinuano Día.

Este juego de azar, uno de los más tradicionales y seguidos en el Caribe colombiano, consiste en acertar la combinación de cinco balotas extraídas en el sorteo.

Como en cada jornada, miles de jugadores estuvieron atentos a la publicación de los resultados oficiales en redes sociales, con la expectativa de comprobar si su apuesta resultaba ganadora.

Contexto: Un nuevo millonario con el Chontico Día y Noche: resultados del sorteo 8204 del primero de octubre de 2025

Resultado de El Sinuano Día

Conozca las diferentes combinaciones ganadoras del último sorteo de la lotería Sinuano Día.

  • Número ganador: 5853
  • Dos últimas cifras: 53
  • Tres últimas cifras: 853
  • La quinta: 1
YouTube video player

Resultado de El Sinuano Noche

El ganador del más reciente sorteo de El Sinuano Noche fue:

  • Número ganador: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Tres últimas cifras: pendiente
  • La quinta: pendiente

Resultados de los últimos cinco sorteos de El Sinuano Día:

  • 30 de septiembre de 2025: 9241
  • 29 de septiembre de 2025: 2938
  • 28 de septiembre de 2025: 8028
  • 27 de septiembre de 2025: 9061
  • 26 de septiembre de 2025: 1106

Resultados de los últimos cinco sorteos de El Sinuano Noche:

  • 30 de septiembre de 2025: 3427
  • 28 de septiembre de 2025: 1955
  • 27 de septiembre de 2025: 7233
  • 26 de septiembre de 2025: 3138
  • 25 de septiembre de 2025: 7554

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ministro de Defensa confirmó que en octubre se firmará contrato para comprar los aviones de guerra Gripen

2. Paracaidista británico cae más de 3.000 metros y sobrevive de forma milagrosa en EE. UU.

3. Fiscalía acusó a Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, por corrupción

4. Así se derrumbaron casas en Carolina del Norte tras el paso de dos huracanes: estas son las impactantes imágenes

5. A Gustavo Petro no le gustó el plan de Donald Trump para lograr la paz en Gaza: “Me alegré un instante”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sinuano díaSinuano NocheLotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.