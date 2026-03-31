Loterías

Resultados ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy martes, 31 de marzo: cifras de la suerte

Un nuevo sorteo se realizó, entregando posibles premios a los jugadores de la jornada.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
31 de marzo de 2026, 11:26 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este martes 31 de marzo se realizó una nueva jornada de sorteos de diferentes loterías autorizadas en Colombia, juegos que están bajo la supervisión de Coljuegos, encargada de velar por la transparencia y legalidad de las apuestas en el país.

¿Se hizo millonario el último día del mes? Mire aquí los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde del 31 de marzo

Durante el día, miles de apostadores permanecieron atentos a los resultados de las principales loterías regionales, que continúan con su programación habitual de sorteos.

Lotería El Dorado

El Dorado, considerado uno de los juegos de azar más populares en el país, lleva a cabo sus sorteos en dos momentos del día: en la mañana y en la tarde. Habitualmente, los participantes revisan los resultados hacia las 11:00 a. m. y nuevamente alrededor de las 3:30 p. m., con el fin de confirmar si sus números coinciden con las cifras ganadoras.

Mañana

  • Premio mayor: 6530
  • La Quinta: 7
YouTube video gjnJCsMr0As thumbnail

Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Lotería El Paisita

Muy popular en Antioquia, El Paisita continúa siendo una de las opciones favoritas de los apostadores que participan en los sorteos diarios. Su tradición y seguimiento constante han consolidado una base de jugadores que revisan los resultados oficiales antes de reclamar premios.

Loterías

¿Se hizo millonario el último día del mes? Mire aquí los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde del 31 de marzo

Loterías

Último sorteo Baloto del mes: conozca si fue el millonario este lunes 30 de marzo

Loterías

Super Astro Luna este lunes, 30 de marzo: repase el número y signo ganador

Loterías

Los números ganadores de la Lotería del Tolima del lunes 30 de marzo de 2026

Loterías

Lotería de Cundinamarca: resultado de este lunes, 30 de marzo de 2026

Loterías

Números ganadores de Powerball del lunes 30 de marzo de 2026

Loterías

Así quedó el MiLoto de 450 millones de pesos: combinación ganadora del sorteo 30 de marzo de 2026

Loterías

Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña del lunes 30 de marzo: consulte los números del premio mayor

Loterías

Resultados de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este domingo 29 de marzo

Loterías

Resultados y números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este sábado 28 de marzo

Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Lotería La Caribeña

La Caribeña cerró su jornada con los sorteos correspondientes a la tarde y la noche, manteniendo su esquema habitual de juego y la entrega de premios.

Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Se recomienda a los participantes conservar sus billetes y consultar únicamente los canales oficiales de cada lotería para confirmar los resultados, evitando así posibles fraudes o información incorrecta.