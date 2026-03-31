Resultados ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy martes, 31 de marzo: cifras de la suerte

Este martes 31 de marzo se realizó una nueva jornada de sorteos de diferentes loterías autorizadas en Colombia, juegos que están bajo la supervisión de Coljuegos, encargada de velar por la transparencia y legalidad de las apuestas en el país.

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Durante el día, miles de apostadores permanecieron atentos a los resultados de las principales loterías regionales, que continúan con su programación habitual de sorteos.

Lotería El Dorado

El Dorado, considerado uno de los juegos de azar más populares en el país, lleva a cabo sus sorteos en dos momentos del día: en la mañana y en la tarde. Habitualmente, los participantes revisan los resultados hacia las 11:00 a. m. y nuevamente alrededor de las 3:30 p. m., con el fin de confirmar si sus números coinciden con las cifras ganadoras.

Mañana

Premio mayor: 6530

La Quinta: 7

Tarde

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Lotería El Paisita

Muy popular en Antioquia, El Paisita continúa siendo una de las opciones favoritas de los apostadores que participan en los sorteos diarios. Su tradición y seguimiento constante han consolidado una base de jugadores que revisan los resultados oficiales antes de reclamar premios.

Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Lotería La Caribeña

La Caribeña cerró su jornada con los sorteos correspondientes a la tarde y la noche, manteniendo su esquema habitual de juego y la entrega de premios.

Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Se recomienda a los participantes conservar sus billetes y consultar únicamente los canales oficiales de cada lotería para confirmar los resultados, evitando así posibles fraudes o información incorrecta.