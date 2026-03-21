Resultados ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de hoy sábado, 21 de marzo: cifras de la suerte

Este sábado 21 de marzo de 2026 se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de la La Antioqueñita, un juego de azar que con el paso del tiempo se ha consolidado como uno de los favoritos entre los apostadores en Colombia.

Resultados de la Lotería de Santander del viernes 20 de marzo 2026: este es el número ganador

Este reconocido sorteo se caracteriza por contar con dos emisiones diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada una de ellas, miles de personas participan eligiendo sus números de la suerte, con la ilusión de acertar la combinación ganadora y obtener un premio.

Durante la jornada, el entusiasmo de los jugadores se mantuvo alto, reflejando la popularidad que conserva este juego dentro de la región antioqueña, donde se ha convertido en parte de la tradición y en una de las opciones más llamativas dentro del mundo de las apuestas.

La mecánica del sorteo consiste en seleccionar una combinación de cuatro cifras, cada una entre el 0 y el 9. No obstante, en versiones más recientes se incorporó una quinta balota adicional, lo que aumentó el nivel de dificultad y, al mismo tiempo, añadió mayor expectativa entre los participantes al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6389 de la jornada de la mañana, conocido como Antioqueñita Día, la combinación ganadora fue 6551, mientras que la quinta balota extraída correspondió al número 4.

Resultados del sorteo 6389 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 6551

Quinta balota: 4

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6390 – La Antioqueñita Tarde