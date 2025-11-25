Suscribirse

Resultados ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 25 de noviembre: números de la suerte del sorteo

Un nuevo juego se llevó a cabo en las principales loterías y se conocieron los números ganadores.

Redacción Loterías
25 de noviembre de 2025, 4:50 p. m.
Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.
Con el inicio de una nueva semana, vuelve también la emoción de quienes siguen de cerca los sorteos de loterías, buscando en estos juegos de azar una oportunidad para llevarse alguno de los premios millonarios que se reparten a diario.

Además de las tradicionales cifras de cuatro dígitos, algunas loterías incluyen la modalidad conocida como La Quinta, una opción adicional que incrementa las posibilidades de obtener un premio.

Entre las más reconocidas se encuentra El Dorado, una lotería que ha ganado prestigio por sus atractivos acumulados y sus sorteos periódicos, los cuales se difunden a través de canales oficiales para asegurar transparencia y credibilidad.

Aquí está el listado de los resultados de las principales loterías del país.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 3657.
  • La Quinta: 3.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA MARTES 25 de Noviembre de 2025.

El Dorado Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Otra alternativa que goza de popularidad es El Paisita, ideal para quienes desean ampliar sus chances en diferentes horarios. Sus resultados pueden seguirse en tiempo real o consultarse posteriormente mediante sus plataformas oficiales.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña, por su parte, se ha destacado por entregar grandes premios y por contar con botes que han dejado huella en la historia de los juegos de azar, convirtiéndose en una de las favoritas entre los apostadores más experimentados.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

