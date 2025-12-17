Loterías

Resultados ganadores del miércoles 17 de diciembre de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números premiados

Nuevos sorteos se jugaron y arrojaron las cifras que premiaron a algunos jugadores en el país.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
17 de diciembre de 2025, 5:05 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

En el panorama colombiano, las loterías ocupan un lugar especial que va más allá del simple azar. Para muchos ciudadanos, estos juegos simbolizan esperanza, costumbre y un ritual que se transmite de generación en generación. Entre las opciones más populares del país se destacan El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cada una con un sello particular que las diferencia.

¿Será usted el nuevo millonario? Resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 17 de diciembre

El Dorado es considerada una de las más representativas a nivel nacional. Sus sorteos semanales despiertan gran expectativa, principalmente por los atractivos premios que entrega y por la confianza que ha construido entre los jugadores a lo largo del tiempo. Esta lotería suele asociarse con grandes sueños y apuestas ambiciosas.

En contraste, El Paisita nació con un fuerte arraigo regional en Antioquia y ha sabido mantener una relación cercana con su público. Más que cifras y premios, este sorteo se identifica con la identidad paisa, fomentando un ambiente de familiaridad y tradición entre quienes participan regularmente.

Por otro lado, La Caribeña refleja el espíritu alegre y vibrante de la región norte del país. Sus sorteos destacan por el colorido y la energía que los rodea, convirtiéndose en una expresión cultural que mezcla diversión, música y entusiasmo colectivo. Para muchos en la costa, jugar esta lotería es también una forma de celebrar.

Loterías

¿Será usted el nuevo millonario? Resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 17 de diciembre

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 16 de diciembre de 2025, sorteo 4734

Loterías

Lotería Cruz Roja: conozca los números ganadores del martes 16 de diciembre

Loterías

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este martes 16 de diciembre

Loterías

Miloto: conozca los números ganadores del sorteo del martes 16 de diciembre de 2025

Loterías

Lotería Super Astro Sol del martes 16 de diciembre: aquí están los resultados del último sorteo

Loterías

¿Fue su día de suerte? Estos son los resultados del Sinuano Día y Noche de este martes 16 de diciembre

Loterías

Consulte aquí los números ganadores del 16 de diciembre en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Loterías

Números premiados del lunes 15 de diciembre en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Loterías

Resultados de El Sinuano Día y Noche: consulte aquí si fue uno de los ganadores de hoy, sábado 13 de diciembre

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

El Dorado Mañana

  • Premio mayor:  5290
  • La Quinta: 7
YouTube video oMN4OzQHFSw thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • Animal: Pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • Quinta: Pendiente

Así, estas loterías no solo ofrecen la posibilidad de ganar, sino que se han convertido en parte del tejido cultural colombiano, uniendo regiones, historias y expectativas en cada sorteo.

Mas de Loterías

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de octubre.

Resultados ganadores del miércoles 17 de diciembre de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números premiados

Lotería La Antioqueñita.

¿Será usted el nuevo millonario? Resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 17 de diciembre

El sorteo de este martes 28 de octubre reveló la cifra ganadora que cierra el mes para la Lotería del Huila.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 16 de diciembre de 2025, sorteo 4734

Sorteo 3132.

Lotería Cruz Roja: conozca los números ganadores del martes 16 de diciembre

Super Astro Luna, resultados de hoy

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este martes 16 de diciembre

MiLoto 10 de octubre de 2025.

Miloto: conozca los números ganadores del sorteo del martes 16 de diciembre de 2025

Resultado Super Astro Sol noviembre 15 de 2025

Lotería Super Astro Sol del martes 16 de diciembre: aquí están los resultados del último sorteo

El Sinuano Noche es de las loterías colombianas que juega todos los días.

¿Fue su día de suerte? Estos son los resultados del Sinuano Día y Noche de este martes 16 de diciembre

Chontico Día y Noche

Resultados del Chontico Día y Noche: descubra si fue uno de los ganadores este martes, 16 de diciembre de 2025

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 3 de octubre.

Consulte aquí los números ganadores del 16 de diciembre en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Noticias Destacadas