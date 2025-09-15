Suscribirse

Loterías

Resultados La Tinka del 14 de septiembre: premio de unos S/44 millones

La lotería juega en la noche del domingo y el miércoles.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 7:09 p. m.
Resultados de Lotería La Tinka
Resultados de Lotería La Tinka. | Foto: Getty / Página Web La Tinka

La lotería es un juego popular y que en varios países del mundo ha ganado cada vez más acogida. Es por ello que cada vez se conocen nuevos sorteos y tipos de juegos que prometen entregar cifras millonarias.

La Tinka es uno de esos juegos, que se sortea en Perú y que ofrece varias modalidades para cumplir el sueño de ser millonario. El pasado domingo 14 de septiembre se sorteó y estos fueron los ganadores.

La Tinka: sorteo de este 3 de septiembre.
La Tinka: sorteo de este 14 de septiembre. | Foto: Captura: La Tinka

El sorteo fue realizado hacia las 10:30 de la noche y prometía un acumulado de S/43′886,264. También se llevaron a cabo los juegos Sí o Sí y Boliyapa.

Resultados:

  • Números de la jugada ganadora: 35-6-12-33-38-2-14
  • Sí o Sí: 44-46
  • Boliyapa: 14
Contexto: Números ganadores de la lotería Paisita Día y Noche de hoy, 15 de septiembre: consulte los resultados

Pese al sorteo, no hubo ganador, pues ningún comprador le atinó a la combinación de los números, por lo que el acumulado para el sorteo de este miércoles 17 de septiembre es de S/45′076,006 millones de soles.

Tenga en cuenta que si usted gana el sorteo, tiene 30 días para reclamarlo si el premio es superior a los 5.000 soles y menor al millón. Si el premio es mayor al millón, tiene 90 días para reclamarlo.

Además, hubo espacio para premios adicionales:10 secos de 80 millones, 10 secos de 60 millones, 10 secos de 50 millones y 10 secos de 40 millones de pesos.
Son varias modalidades de juego. | Foto: 123rf

Por el contrario, si lo que usted ganó es menor a los 5.000 soles, tiene 180 días para reclamar el premio. Los días se cuentan luego del día siguiente del sorteo ganador.

Si quiere aventurarse en este juego, debe saber que para jugarlo tiene que ingresar al portal oficial de la lotería, elegir la jugada y escoger los números, que para el sorteo grande van del 1 al 48.

Contexto: Resultados del chance el Dorado Mañana y Tarde: números premiados de hoy lunes 15 de septiembre

Puede escoger los números usted o elegir la opción ‘al azar’, con la que el sistema los elegirá de forma aleatoria.

Estos números y combinaciones se basan en el análisis de la IA.
Puede escoger una combinación aleatoria de 6 números. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Luego de ello, deberá hacer clic en el botón con la leyenda ‘finaliza tu compra’, para confirmarla y listo. Recuerde que si no atina los 6 números, puede obtener recompensas para quienes solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Quienes consiguieron de 3 a 5 aciertos, pueden ganar de 5 a 50.000 soles.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcalde de Arauca culpa directamente al presidente Petro de lo ocurrido: “me toca sacar de mi sueldo”

2. Petrismo propone legalizar la cocaína y sugiere dar la discusión en Estados Unidos: “Hay una oportunidad”

3. “Nunca Maduro se había sentido tan en peligro”: círculo del dictador se estaría preparando para una operación militar de EE. UU.

4. Atlético Nacional sentencia a Javier Gandolfi: confirman drástica decisión de los directivos

5. Nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad queda suspendido provisionalmente. Así lo ordenó el Tribunal Administrativo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaJuegos de azarLa Tinka

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.