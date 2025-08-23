Suscribirse

Resultados lotería de Medellín, último sorteo del viernes 22 de agosto de 2025

La Lotería de Medellín entregó los resultados del sorteo 4797 del 22 de agosto de 2025.

Redacción Loterías
23 de agosto de 2025, 11:04 a. m.
Lotería de Medellín
La Lotería de Medellín jugó su sorteo 4797 el viernes 22 de agosto con un premio mayor de 16.000 millones. | Foto: Lotería de Medellín

El día viernes, 22 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4797 de la Lotería de Medellín y el número ganador para el premio mayor de $16.000 millones de pesos fue el 4918 de la serie 310.

Resultados del sorteo 4797 de la Lotería de Medellín

Premio mayor de $16.000 millones

Número 4918 de la serie 310

Esta es la imagen oficial compartida por la Lotería de Medellín con los resultados del sorteo 4797, publicada en sus redes sociales:

Resultado LOTERIA DE MEDELLIN Viernes 22 de Agosto de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Medellín

  • Sorteo del 15 de agosto de 2025: número 7739 de la serie 381
  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: número 9844 de la serie 182
  • Sorteo del 1 de agosto de 2025: número 5534 de la serie 302

El próximo sorteo de la Lotería de Medellín se jugará el viernes 29 de agosto de 2025 a las 11:00 p.m.. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web oficial de la Lotería de Medellín.

El plan de premios de la Lotería de Medellín es el siguiente:

  • Premio mayor: $16.000 millones de pesos colombianos
  • 2 premios secos: $1.000 millones
  • 2 premios secos: $700 millones
  • 2 premios secos: $500 millones
  • 6 premios secos: $100 millones
  • 7 premios secos: $50 millones
  • 10 premios secos: $20 millones
  • 15 premios secos: $10 millones

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Para participar, los interesados deben comprar su billete en puntos autorizados.

