Resultados lotería de Medellín, último sorteo del viernes 22 de agosto de 2025
La Lotería de Medellín entregó los resultados del sorteo 4797 del 22 de agosto de 2025.
El día viernes, 22 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4797 de la Lotería de Medellín y el número ganador para el premio mayor de $16.000 millones de pesos fue el 4918 de la serie 310.
Resultados del sorteo 4797 de la Lotería de Medellín
Premio mayor de $16.000 millones
Número 4918 de la serie 310
Esta es la imagen oficial compartida por la Lotería de Medellín con los resultados del sorteo 4797, publicada en sus redes sociales:
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Medellín
- Sorteo del 15 de agosto de 2025: número 7739 de la serie 381
- Sorteo del 8 de agosto de 2025: número 9844 de la serie 182
- Sorteo del 1 de agosto de 2025: número 5534 de la serie 302
El próximo sorteo de la Lotería de Medellín se jugará el viernes 29 de agosto de 2025 a las 11:00 p.m.. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web oficial de la Lotería de Medellín.
El plan de premios de la Lotería de Medellín es el siguiente:
- Premio mayor: $16.000 millones de pesos colombianos
- 2 premios secos: $1.000 millones
- 2 premios secos: $700 millones
- 2 premios secos: $500 millones
- 6 premios secos: $100 millones
- 7 premios secos: $50 millones
- 10 premios secos: $20 millones
- 15 premios secos: $10 millones
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Para participar, los interesados deben comprar su billete en puntos autorizados.