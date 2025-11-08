Loterías
Resultados Lotería de Risaralda: número ganador del primer juego de noviembre, sorteo 2924
Un nuevo sorteo de la Lotería del Risaralda dejó millonarios resultados durante la noche del viernes, 7 de noviembre de 2025.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Este viernes, 7 de noviembre de 2025, se jugó el sorteo número 2924 de la Lotería de Risaralda, dando nuevamente la oportunidad a una persona de ser millonaria con un premio mayor de 2.333 millones de pesos.
Resultado del premio mayor: viernes 7 de noviembre de 2025
El número ganador de esta edición fue 5074 con la serie 021, con el cual un afortunado jugador se llevó el premio principal.
- Número: 5074
- Serie: 021
Plan de premios
Luego del premio mayor la Lotería del Risaralda también ofrece diferentes secos para ganar premios millonarios, entre ellos:
- Premio Mayor: $2.333.333.333
- Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000
- Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000
- Seco Mula Millonaria: $150.000.000
- Seco Milagro Millonario: $80.000.000
- Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)
- Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)
- Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)
- Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)
- Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)
Resultado de los 3 últimos sorteos
El mes de octubre también dejó varios números afortunados:
- 31 de octubre de 2025: número 4963, serie 151
- 17 de octubre de 2025: número 8187, serie 156
- 10 de octubre de 2025: número 6785, serie 141
Cada viernes, miles de colombianos esperan con ilusión los resultados, soñando con convertirse en los próximos ganadores de esta emblemática lotería que destina parte de sus recursos al sector de la salud.