Resultados lotería El Paisita Día y Noche del 17 de septiembre: estos son los números ganadores

La jornada de este 17 de septiembre ya tiene ganadores, compruebe si la suerte estuvo de su lado

Redacción Loterías
17 de septiembre de 2025, 7:17 p. m.
Resultados El Paisita, sorteo 17 de septiembre 2021
Resultados El Paisita, sorteo 17 de septiembre 2021 | Foto: Composición Semana / Getty/ El Paisita

El Paísita Día y Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más tradicionales y seguidos por los antioqueños, quienes ven en cada jornada la posibilidad de alcanzar una gran fortuna.

Con miles de fieles jugadores, este sorteo mantiene la expectativa en Medellín y en el resto del departamento, donde cada número representa ilusión y esperanza.

En el sorteo número 14.463 realizado este miércoles 17 de septiembre, el número ganador del premio mayor fue 2056.

La quinta balota corresponde al número 0

Además del premio principal, el sorteo entrega múltiples oportunidades a quienes participan en sus modalidades Día y Noche, haciendo que sea una de las opciones predilectas de los juegos de azar en Colombia.

Resultados del sorteo 14.463 de la lotería El Paisita Día

  • Tres primeras:205.
  • Tres últimas: 056.
  • Cifra ganadora: 2056.
  • Quinta balota: 0.
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 MIÉRCOLES 17 de Septiembre 2025

Resultados del sorteo 14.464 de la lotería El Paisita Noche

Cifras ganadoras:

  • Tres primeras: pendiente
  • Tres últimas: pendiente
  • Cifra ganadora: pendiente

El plan de premios de la lotería El Paisita

  • Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.
  • Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.
  • Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
  • Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con super combinado 308 pesos por cada peso apostado.
En la actualidad, las loterías en Colombia brindan la oportunidad de acceder a premios millonarios mediante diferentes modalidades, todas bajo la regulación de Coljuegos.

La transmisión oficial se realiza a través de Teleantioquia y también por algunos canales de YouTube, donde miles de personas se conectan para verificar en directo si resultaron ganadores.

El siguiente sorteo de El Paisita tendrá lugar este jueves 18 de septiembre, con transmisión en vivo y resultados disponibles en la página web Loterías de Hoy.

Durante cada emisión, las balotas determinan los números al azar, dejando constancia frente a las cámaras de la transparencia del proceso.

Para participar, se recomienda adquirir los boletos únicamente en puntos de venta autorizados.

