Resultados loterías 11 de abril: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen nuevos ganadores

Las loterías en Colombia continúan siendo una de las principales opciones de juego de azar para miles de personas que cada día esperan cambiar su suerte con un número ganador. En medio de la expectativa que generan estos sorteos, varias de las más seguidas en el país ya realizaron sus jugadas correspondientes a este viernes 11 de abril.

Como es habitual, los resultados despiertan gran interés entre los apostadores, quienes revisan con atención si sus números coinciden con los seleccionados. Estas dinámicas, que hacen parte de la tradición del juego en el país, no solo movilizan a quienes compran billetes o chances, sino también a quienes siguen los sorteos de manera digital.

En esta oportunidad, fueron tres de las loterías más populares las que ya entregaron sus resultados, dejando nuevos ganadores y renovando la ilusión de muchos participantes.

A continuación, estos son los números ganadores del 11 de abril:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 7496.

La Quinta: 7.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Se recomienda a los jugadores verificar sus tiquetes con las listas oficiales y confirmar cualquier premio directamente con los operadores autorizados.