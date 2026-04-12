Resultados loterías 12 de abril: El Dorado, La Caribeña y El Paisita tienen nuevos ganadores

La suerte volvió a moverse en Colombia y esta vez dejó huella en tres de los sorteos más seguidos del país: la Lotería El Dorado, la La Caribeña y El Paisita. En una nueva jornada de resultados, varios apostadores pasaron de la expectativa a la celebración al ver cómo sus números coincidían con los premios principales.

Cada sorteo trajo consigo historias distintas, pero un mismo resultado: nuevos ganadores que ahora tienen en sus manos la posibilidad de cambiar su realidad. Mientras algunos celebran premios mayores, otros revisan con atención las cifras para confirmar si también están entre los afortunados de esta jornada.

Los resultados ya están sobre la mesa y la atención ahora se centra en los números que marcaron la diferencia.

A continuación, le presentamos los números ganadores del último sorteo de El Dorado, La Caribeña y El Paisita, así como los detalles más importantes para que verifique su suerte y conozca si está entre los afortunados.

Resultado lotería Sinuano Día y Noche del sorteo de este domingo, 12 de abril

A continuación, estos son los números ganadores del 12 de abril:

El Paisita

Premio mayor: 57694

El Dorado

Premio mayor: PENDIENTE

La Quinta: PENDIENTE

La Caribeña

Premio mayor: PENDIENTE

La Quinta: PENDIENTE

Resultados Super Astro Luna del sábado 12 de abril de 2026: conozca el número ganador

Cada sorteo no solo reparte premios, sino que renueva la expectativa de miles de jugadores que semana a semana confían en una combinación ganadora.

Para quienes no acertaron en esta ocasión, la oportunidad se mantiene abierta en los próximos sorteos, donde nuevas cifras volverán a estar en juego.

La recomendación es verificar siempre los resultados en canales oficiales y jugar de manera responsable, recordando que detrás de cada número hay más que azar: hay ilusión y expectativa.