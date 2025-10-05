Suscribirse

Resultados oficiales del Baloto: así se jugó el acumulado millonario del segundo sorteo de octubre de 2025

Conozca cuál fue la cifra ganadora en el último sorteo de este importante juego de azar.

Redacción Loterías
5 de octubre de 2025, 11:27 a. m.
Este lunes 22 de septiembre, el Baloto ofreció su acumulado más reciente y la emoción de la Revancha, que suma otro atractivo a la apuesta.
El sorteo 2561 del Baloto se realizó este sábado 4 de octubre de 2025, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de competir por uno de los acumulados más altos del mes.

En la versión tradicional, el premio mayor llegó a los $22.900 millones de pesos, mientras que en la modalidad Revancha el acumulado ascendió a $4.600 millones.

Resultados del Baloto del 4 de octubre de 2025:

Durante esta fecha se revelaron las cifras ganadoras correspondientes al segundo sorteo del mes, los números de la suerte fueron:

Premio mayor: $22.900 millones

  • Número ganador: 42 25 13 02 35
  • Súper balota: 10
Resultados del Baloto Revancha del 4 de octubre de 2025

La segunda oportunidad de la noche también entregó cifras esperadas por miles de jugadores:

Premio mayor: $4.600 millones

  • Número ganador: 30 43 39 23 20
  • Súper balota: 03
sorteo revancha baloto #2561 sabado 04 octubre 2025

Por si se perdió los más recientes sorteos, estos han sido las últimas tres cifras ganadoras de Baloto y Baloto Revancha:

Baloto (con Súper balota):

  • 1 de octubre de 2025: 32 - 35 - 02 - 39 - 26 - 11
  • 29 de septiembre de 2025: 03 - 11 - 24 - 34 - 35 - 10
  • 27 de septiembre de 2025: 06 - 13 - 19 - 32 - 38 - 04

Baloto Revancha (con Súper balota):

  • 1 de octubre de 2025: 20 - 11 - 41 - 15 - 25 - 07
  • 29 de septiembre de 2025: 01 - 13 - 25 - 30 - 31 - 06
  • 27 de septiembre de 2025: 14 - 17 - 19 - 28 - 33 - 02
Así puede reclamar el premio

Los ganadores disponen de un plazo máximo de un año, contado desde la fecha del sorteo, para hacer efectivo su premio. Es importante tener muy presente lo siguiente:

  • Los premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8.565.830) pueden reclamarse presentando el tiquete original —ya sea físico o impreso en caso de haber sido adquirido de forma digital— junto con un documento de identidad vigente.
  • En el caso de los premios que superen las 182 UVT ($9.063.418), el afortunado deberá comunicarse a las líneas (601) 2973030 o (601) 7426861, extensión 72749, dentro del horario laboral, y posteriormente dirigirse a la fiduciaria autorizada con el tiquete en buen estado y su documento de identificación.

Pasan los años y Baloto continúa captando el interés de los jugadores con sus atractivos acumulados y la ilusión de transformar la vida de quienes logren acertar la combinación ganadora.

