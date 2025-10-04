Suscribirse

¿Le llegó la suerte? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este 4 de octubre

Este fue el número ganador del popular sorteo.

Redacción Semana
4 de octubre de 2025, 8:06 p. m.
Resultados del último sorteo de Chontico Día y Noche.

Desde hace varios años, cada vez son más los colombianos que se aventuran a jugar sorteos como la lotería, el chance y otros de similar magnitud, dado que buscan hacerle un canje a la suerte y lograr lo que siempre han soñado, volverse millonarios.

En Colombia, quienes son fanáticos de estos sorteos tienen ventajas, dado que existe un sinnúmero de juegos en el país que tienen distintas modalidades y que ofrecen diferentes premios, dependiendo de cómo lo juegue o cuánto dinero llegue a apostar.

El Chontico es uno de esos juegos y este sábado volvió a tener una nueva edición, que dejó nuevos números ganadores. Para este sábado 4 de octubre, el número ganador fue el 5675-1.

Lotería Chontico Día y Noche: estos fueron los números ganadores del 4 de octubre.

Resultado de la Lotería Chontico Día del sábado 4 de octubre

Premio mayor: 5675- 1

  • Tres últimos: 675
  • Dos últimos: 75
  • Cifra completa: 5675
  • Último número: 1
Contexto: Resultados del sábado 4 de octubre: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Resultado de la Lotería Chontico Noche del sábado 4 de octubre

Premio mayor: (Pendiente)

  • Tres últimos: (Pendiente)
  • Dos últimos: (Pendiente)
  • Cifra completa: (Pendiente)
  • Último número: (Pendiente)
Resultados último sorteo Chontico Día y Noche

Próximo sorteo | Lotería Chontico

El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo el domingo 5 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

  • 3 de octubre de 2025: 8639 - 8
  • 2 de octubre de 2025: 3419 - 6
  • 1 de octubre de 2025: 0598 - 0
Contexto: ¿Jugó La Antioqueñita? Mire los resultados de los sorteos de Día y Tarde de este sábado 4 de octubre

Es importante resaltar que el sorteo de Chontico Día se hace todos los días a la 1 de la tarde, con transmisión en vivo. Lo que les permite a los concursantes seguir el sorteo en tiempo real y también ver el resultado de inmediato.

Respecto al plan de premios, las ganancias varían según la cantidad de cifras acertadas. Si el jugador acierta las cuatro cifras del número ganador, su apuesta se multiplica por 4.500.

Resultado del Chontico.

Tres aciertos equivalen a 400 veces lo apostado; dos cifras correctas se premian con 50 veces el valor jugado, y un solo acierto otorga un premio equivalente a cinco veces la inversión inicial.

