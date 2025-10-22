Suscribirse

Resultados Super Astro Luna del miércoles 22 de octubre del 2025

Todas las noches de lunes a sábado, los jugadores ponen a prueba su fortuna.

Redacción Loterías
23 de octubre de 2025, 3:53 a. m.
Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.
Como cada noche, las personas que apostaron su dinero para convertirse en los ganadores de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, se conectan con las transmisiones en vivo en las que se dan a conocer cada uno de los ganadores.

Una de las dinámicas que cuentan un mayor números de participantes es Super Astro Luna, una lotería que da cuatro cifras y un signo para poder llevarse el premio mayor.

Este domingo 24 de noviembre de 2024, se llevó a cabo el sorteo 4996 del Super Astro Luna, revelando los resultados que entregan premios multimillonarios a sus jugadores.
En la noche del miércoles, 22 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 7916 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 3362, con el signo Acuario.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Miercoles 22 de Octubre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 21 de octubre de 2025: número 9503, con el signo Géminis.
  • Sorteo del 20 de octubre de 2025: número 5213, con el signo Sagitario.
  • Sorteo del 19 de octubre de 2025: número 1617, con el signo Aries.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 23 de octubre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

