Resultados último sorteo de Baloto y Revancha: conozca la combinación ganadora del 18 de octubre de 2025

El sábado, 18 de octubre de 2025, se realizó un nuevo sorteo del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país.

En esta jornada se jugó el sorteo número 2.567, generando como resultado la siguiente combinación ganadora: 31 - 27 - 34 - 33 - 41 y la superbalota 05.

Vale mencionar que sorteos de Baloto y Revancha se realizan tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, con transmisión en vivo a través de canales de televisión nacional y plataformas digitales como YouTube.

Resultados del sorteo del 18 de octubre de 2025

Baloto

Números ganadores: 31, 27, 34, 33, 41

31, 27, 34, 33, 41 Superbalota: 05

Revancha

Números ganadores: 41, 40, 06, 14, 26

41, 40, 06, 14, 26 Superbalota: 07

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

La dinámica del juego es sencilla, pero genera gran emoción entre los apostadores. Consiste en seleccionar seis números: cinco de ellos dentro del rango del 1 al 43, y una Superbalota adicional entre el 1 y el 16.

Dos métodos de selección: para elegir los números hay dos alternativas, la primera es la manual, y la segunda de manera automática por el sistema.

Una vez elegidos los números, se genera un comprobante de apuesta que certifica la participación del jugador.

Actualmente, el costo de la apuesta para el sorteo principal de Baloto es de $5.700 pesos, mientras que para participar en Revancha, el jugador debe pagar un valor adicional de $2.100 pesos.

¿Cómo reclamar un premio de Baloto?

El proceso para reclamar los premios de Baloto y Revancha varía dependiendo el valor obtenido:

Premios menores: si el monto no supera los 182 UVT (alrededor de $9.063.418 pesos en 2025), el pago puede solicitarse directamente en puntos de venta autorizados como SuperGIROS y SuRed.

Premios mayores: para montos superiores, el ganador debe acudir a una sucursal fiduciaria autorizada, presentando el tiquete original en buen estado, su documento de identidad y un formulario de pago de premios correctamente diligenciado. Las ciudades habilitadas para este trámite incluyen Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

Premio mayor: en caso de ganar el acumulado principal, el jugador debe contactar directamente con la Fiduciaria de Occidente en Bogotá para agendar una cita y validar el tiquete.