Loterías

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles 21 de enero de 2026

Acá puede ver si en el inicio de año se convirtió en uno de los felices ganadores.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
21 de enero de 2026, 7:28 p. m.
Los resultados de Chontico Día y Chontico Noche
Los resultados de Chontico Día y Chontico Noche Foto: Getty Images

El miércoles 21 de enero de 2026 se llevó a cabo el sorteo 8317 de la Lotería Chontico, una edición que volvió a generar expectativa entre los aficionados a los juegos de azar en todo el país.

Resultados y números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy miércoles, 21 de enero

La dinámica de dos sorteos diarios, Chontico Día y Chontico Noche, sigue siendo uno de los principales atractivos que mantiene atento al público apostador.

El número que marcó la suerte de esta edición fue el 6235, combinación que definió a los ganadores del día y concentró la atención de miles de jugadores.

A este anuncio se sumó la revelación de ‘La Quinta’, un dato clave para muchos participantes: en esta ocasión, la balota correspondiente fue la número 4.

Loterías

Resultados y números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy miércoles, 21 de enero

Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: descubra si fue uno de los ganadores este miércoles, 21 de enero

Loterías

Cayó Miloto en el país: este es el número ganador que se llevó 1.000 millones de pesos

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 20 de enero de 2026, sorteo 4739

Loterías

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 20 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 8006, de este martes, 20 de enero de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores para el sorteo del martes 20 de enero de 2026

Loterías

Resultados de La Tinka del 18 de enero: estos son los números ganadores

Loterías

Resultados lotería Chontico Día y Noche de este lunes 19 de enero de 2026

Loterías

Domingo de suerte: resultados oficiales de la Lotería Chontico, 18 de enero

Los resultados de Chontico Día y Noche
Los resultados de Chontico Día y Noche Foto: Getty Images

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 21 de enero de 2026

Premio mayor: 6235 - 4

  • Tres últimas cifras: 235
  • Dos últimas cifras: 35
  • Número completo: 6235
  • Última cifra:  4
YouTube video vgbGkzrhSM4 thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 21 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra:  pendiente
YouTube video bNI40wjoHxc thumbnail

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 22 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 20 de enero de 2026: 8477 - 7
  • 19 de enero de 2026: 5929 - 1
  • 18 de enero de 2026: 5336 - 0

Chontico Noche

  • 20 de enero de 2026: 8238 - 6
  • 19 de enero de 2026: 6942 - 9
  • 18 de enero de 2026: 1949 - 9

Más de Loterías

Los resultados de Chontico Día y Chontico Noche

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles 21 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de diciembre.

Resultados y números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy miércoles, 21 de enero

Resultado Antioqueñita en sus dos ediciones

La Antioqueñita Día y Tarde: descubra si fue uno de los ganadores este miércoles, 21 de enero

La cifra revelada en el sorteo 437 selló uno de los premios más altos del mes.

Cayó Miloto en el país: este es el número ganador que se llevó 1.000 millones de pesos

El sorteo emitido por la Lotería del Huila se desarrolló de forma regular, manteniendo la atención de quienes siguen este juego tradicional.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 20 de enero de 2026, sorteo 4739

Sorteo 3137 de la Lotería de la Cruz Roja.

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 20 de enero de 2026

Super Astro Luna, resultados de hoy

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 8006, de este martes, 20 de enero de 2026

Cayó MiLoto en Bogotá

Miloto: números ganadores para el sorteo del martes 20 de enero de 2026

Lotería Astro Sol

Ya jugó la lotería Super Astro Sol el martes 20 de enero: estos son los números con los que se pudo hacer millonario

Siinuano Día y Noche

Resultados del Sinuano Día y Noche del 20 de enero: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

Noticias Destacadas