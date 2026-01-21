¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles 21 de enero de 2026

El miércoles 21 de enero de 2026 se llevó a cabo el sorteo 8317 de la Lotería Chontico, una edición que volvió a generar expectativa entre los aficionados a los juegos de azar en todo el país.

La dinámica de dos sorteos diarios, Chontico Día y Chontico Noche, sigue siendo uno de los principales atractivos que mantiene atento al público apostador.

El número que marcó la suerte de esta edición fue el 6235, combinación que definió a los ganadores del día y concentró la atención de miles de jugadores.

A este anuncio se sumó la revelación de ‘La Quinta’, un dato clave para muchos participantes: en esta ocasión, la balota correspondiente fue la número 4.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 21 de enero de 2026

Premio mayor: 6235 - 4

Tres últimas cifras: 235

Dos últimas cifras: 35

Número completo: 6235

Última cifra: 4

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 21 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 22 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

20 de enero de 2026: 8477 - 7

19 de enero de 2026: 5929 - 1

18 de enero de 2026: 5336 - 0

Chontico Noche