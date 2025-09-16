Revise los resultados de la lotería El Paisita Día y Noche de hoy 16 de septiembre, ¿será el afortunado ganador?

Suscribirse

Revise los resultados de la lotería El Paisita Día y Noche de hoy 16 de septiembre

La fortuna estará al lado de un nuevo ganador. Revise su boleto y consulte si es el ganador del premio mayor.

Redacción Loterías
16 de septiembre de 2025, 7:14 p. m.
Resultados lotería El Paisita, hoy 16 de septiembre
Resultados lotería El Paisita, hoy 16 de septiembre

Uno de los sorteos más reconocidos por los antioqueños es El Paisita Día y Noche, el cual atrae a quienes buscan tener un golpe de fortuna con sus resultados.

Hoy es una nueva oportunidad para que a un antioqueño le cambie la vida, con los resultados del sorteo 14.461

Este martes, 16 de septiembre, se efectuó un nuevo sorteo de El Paisita Día, cuyo premio mayor recayó en el número 6220, despachado desde Medellín.

Resultados del sorteo 14.461 de la lotería El Paisita Día

  • Tres primeras: 622
  • Tres últimas: 220
  • Cifra ganadora: 6220
  • Quinta balota: 4
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 MARTES 16 de Septiembre 2025

Resultados del sorteo 14.462 de la lotería El Paisita Noche

Cifras ganadoras:

  • Tres primeras: pendiente
  • Tres últimas: pendiente
  • Cifra ganadora: pendiente

El plan de premios de la lotería El Paisita

  • Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.
  • Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.
  • Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
  • Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con super combinado 308 pesos por cada peso apostado.
Contexto: Resultados del Dorado este martes, 16 de septiembre: así quedaron los sorteos de Mañana y Tarde

En la actualidad, las loterías en Colombia brindan la oportunidad de acceder a premios millonarios mediante diferentes modalidades, todas bajo la regulación de Coljuegos.

Para participar, se recomienda adquirir los boletos únicamente en puntos de venta autorizados.

El siguiente sorteo de El Paisita tendrá lugar este miércoles 17 de septiembre, con transmisión en vivo y resultados disponibles en la página web Loterías de Hoy.

La transmisión oficial se realiza a través de Teleantioquia y también por algunos canales de YouTube, donde miles de personas se conectan para verificar en directo si resultaron ganadores.

Durante cada emisión, las balotas determinan los números al azar, dejando constancia frente a las cámaras de la transparencia del proceso.

