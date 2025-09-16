Revise los resultados de la lotería El Paisita Día y Noche de hoy 16 de septiembre, ¿será el afortunado ganador?

Uno de los sorteos más reconocidos por los antioqueños es El Paisita Día y Noche, el cual atrae a quienes buscan tener un golpe de fortuna con sus resultados.

Hoy es una nueva oportunidad para que a un antioqueño le cambie la vida, con los resultados del sorteo 14.461

Este martes, 16 de septiembre, se efectuó un nuevo sorteo de El Paisita Día, cuyo premio mayor recayó en el número 6220, despachado desde Medellín.

Resultados del sorteo 14.461 de la lotería El Paisita Día

Tres primeras: 622

Tres últimas: 220

Cifra ganadora: 6220

Quinta balota: 4

Resultados del sorteo 14.462 de la lotería El Paisita Noche

Cifras ganadoras:

Tres primeras: pendiente

Tres últimas: pendiente

Cifra ganadora: pendiente

El plan de premios de la lotería El Paisita

Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.

le dan 5 pesos por cada peso apostado. Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.

le dan 50 pesos por cada peso apostado. Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.

le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado. Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con super combinado 308 pesos por cada peso apostado.

En la actualidad, las loterías en Colombia brindan la oportunidad de acceder a premios millonarios mediante diferentes modalidades, todas bajo la regulación de Coljuegos.

Para participar, se recomienda adquirir los boletos únicamente en puntos de venta autorizados.

El siguiente sorteo de El Paisita tendrá lugar este miércoles 17 de septiembre, con transmisión en vivo y resultados disponibles en la página web Loterías de Hoy.

La transmisión oficial se realiza a través de Teleantioquia y también por algunos canales de YouTube, donde miles de personas se conectan para verificar en directo si resultaron ganadores.