Revise si su combinación fue la premiada: resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este 7 de octubre

La reconocida lotería La Antioqueñita realizó este martes, 7 de octubre, una nueva edición de sus sorteos, brindando a los participantes la posibilidad de tentar su suerte en los tradicionales juegos que se desarrollan diariamente en dos horarios: el de la mañana y el de la tarde.

El primer sorteo del día se llevó a cabo a las 10:00 a. m. y correspondió al número 6059 dentro del historial de esta destacada lotería antioqueña, una de las más apreciadas por los apostadores en todo el país.

Resultado sorteo 6059 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 4269

Quinta balota: 7

La segunda edición del día está prevista para las 4:00 p. m. de este mismo martes y se puede seguir en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los interesados tienen la posibilidad de enterarse de los resultados de manera inmediata.

Resultado sorteo 6060 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Si no alcanzó a revisar los sorteos anteriores, estas fueron las combinaciones más recientes en las que de pronto puede estar su número:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 6 de octubre de 2025: 3035 – Quinta balota: 1

Quinta balota: Sorteo del 5 de octubre de 2025: 3778 – Quinta balota: 2

Quinta balota: Sorteo del 4 de octubre de 2025: 2451 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 6 de octubre de 2025: 0725 – Quinta balota: 4

Quinta balota: Sorteo del 5 de octubre de 2025: 8000 – Quinta balota: 9

Quinta balota: Sorteo del 4 de octubre de 2025: 3673 – Quinta balota: 5

Para formar parte del juego, los participantes deben escoger una combinación de cuatro números entre el 0 y el 9. Aquellos que decidan agregar la quinta balota aumentan sus posibilidades de ganar y, además, podrán acceder a premios de mayor valor.