Loterías

Revise si su combinación fue la premiada: resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este 7 de octubre

Conozca cuál fue el ultimo número ganador que salió en el más reciente sorteo de esta importante lotería.

Redacción Loterías
7 de octubre de 2025, 3:23 p. m.
La Antioqueñita Día y Noche del 20 de septiembre.
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde | Foto: Montaje de SEMANA

La reconocida lotería La Antioqueñita realizó este martes, 7 de octubre, una nueva edición de sus sorteos, brindando a los participantes la posibilidad de tentar su suerte en los tradicionales juegos que se desarrollan diariamente en dos horarios: el de la mañana y el de la tarde.

El primer sorteo del día se llevó a cabo a las 10:00 a. m. y correspondió al número 6059 dentro del historial de esta destacada lotería antioqueña, una de las más apreciadas por los apostadores en todo el país.

Resultado sorteo 6059 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 4269
  • Quinta balota: 7
La Antioqueñita 1 - 7 de octubre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

La segunda edición del día está prevista para las 4:00 p. m. de este mismo martes y se puede seguir en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los interesados tienen la posibilidad de enterarse de los resultados de manera inmediata.

Resultado sorteo 6060 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 7 de octubre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Si no alcanzó a revisar los sorteos anteriores, estas fueron las combinaciones más recientes en las que de pronto puede estar su número:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 6 de octubre de 2025: 3035 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 5 de octubre de 2025: 3778 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 4 de octubre de 2025: 2451 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 6 de octubre de 2025: 0725 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 5 de octubre de 2025: 8000 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 4 de octubre de 2025: 3673 – Quinta balota: 5

Para formar parte del juego, los participantes deben escoger una combinación de cuatro números entre el 0 y el 9. Aquellos que decidan agregar la quinta balota aumentan sus posibilidades de ganar y, además, podrán acceder a premios de mayor valor.

El siguiente sorteo de La Antioqueñita Día se realizará el miércoles 8 de octubre a las 10:00 de la mañana y, como es habitual, será transmitido en vivo.

