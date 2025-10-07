Loterías
Revise si su combinación fue la premiada: resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este 7 de octubre
Conozca cuál fue el ultimo número ganador que salió en el más reciente sorteo de esta importante lotería.
La reconocida lotería La Antioqueñita realizó este martes, 7 de octubre, una nueva edición de sus sorteos, brindando a los participantes la posibilidad de tentar su suerte en los tradicionales juegos que se desarrollan diariamente en dos horarios: el de la mañana y el de la tarde.
El primer sorteo del día se llevó a cabo a las 10:00 a. m. y correspondió al número 6059 dentro del historial de esta destacada lotería antioqueña, una de las más apreciadas por los apostadores en todo el país.
Resultado sorteo 6059 – La Antioqueñita Día
- Número ganador: 4269
- Quinta balota: 7
La segunda edición del día está prevista para las 4:00 p. m. de este mismo martes y se puede seguir en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los interesados tienen la posibilidad de enterarse de los resultados de manera inmediata.
Resultado sorteo 6060 – La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
Si no alcanzó a revisar los sorteos anteriores, estas fueron las combinaciones más recientes en las que de pronto puede estar su número:
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 6 de octubre de 2025: 3035 – Quinta balota: 1
- Sorteo del 5 de octubre de 2025: 3778 – Quinta balota: 2
- Sorteo del 4 de octubre de 2025: 2451 – Quinta balota: 4
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 6 de octubre de 2025: 0725 – Quinta balota: 4
- Sorteo del 5 de octubre de 2025: 8000 – Quinta balota: 9
- Sorteo del 4 de octubre de 2025: 3673 – Quinta balota: 5
Para formar parte del juego, los participantes deben escoger una combinación de cuatro números entre el 0 y el 9. Aquellos que decidan agregar la quinta balota aumentan sus posibilidades de ganar y, además, podrán acceder a premios de mayor valor.
El siguiente sorteo de La Antioqueñita Día se realizará el miércoles 8 de octubre a las 10:00 de la mañana y, como es habitual, será transmitido en vivo.