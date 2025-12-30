Loterías

¿Será el nuevo millonario de fin de año? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes 30 de diciembre

Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras de los más recientes sorteos de esta importante lotería de Antioquia.

Redacción Loterías
30 de diciembre de 2025, 3:29 p. m.
Lotería la Antioqueñita Día y Tarde
Lotería la Antioqueñita Día y Tarde Foto: La Antioqueñita - Getty Images / Montaje SEMANA

La Antioqueñita Día y Tarde es una de las loterías más populares de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Se juega todos los días en dos ediciones, lo que brinda más oportunidades a sus apostadores de ganar.

En el caso de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1, este martes 30 de diciembre, jugó su sorteo número 6227, dejando una combinación ganadora conformada por las cifras 0520, junto con la balota conocida como “La Quinta” número 3.

Esta edición de la mañana se lleva a cabo todos los días a las 10:00 a.m., cambiando sus horarios los domingos y festivos, que juega a las 12:00 del medio día.

Resultado del Baloto, lunes 29 de diciembre: descubra si se convirtió en el nuevo millonario de fin de año

Resultados del sorteo 6227 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 0520
  • Quinta balota: 3
YouTube video 2Yicw_SyEh4 thumbnail

Si en este reciente sorteo de La Antioqueñita Día no tuvo un golpe de suerte, puede intentarlo de nuevo en la edición de la tarde, que se realiza a las 4:00 p. m.

Resultado del sorteo 6228 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video 0rN0E3MLMBY thumbnail

Los participantes de ambas ediciones de esta lotería pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles son las combinaciones que determinan el ganador o ganadores de la jornada.

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este lunes 29 de diciembre de 2025

Si se perdió los más recientes sorteos, a continuación encontrará los últimos tres resultados de cada una de las versiones de esta lotería:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 29 de diciembre de 2025: 2174 - Quinta balota: 3
  • Sorteo del 28 de diciembre de 2025: 0509 - Quinta balota: 8
  • Sorteo del 27 de diciembre de 2025: 5168 - Quinta balota: 6

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 29 de diciembre de 2025: 9112 - Quinta balota: 8
  • Sorteo del 28 de diciembre de 2025: 8591 - Quinta balota: 3
  • Sorteo del 27 de diciembre de 2025: 9210 - Quinta balota: 3

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este miércoles, 31 de diciembre, a las 10:00 de la mañana.

Noticias Destacadas