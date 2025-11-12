Suscribirse

Si jugó El Sinuano Día o Noche, acá puede consultar si fue uno de los ganadores hoy, miércoles 12 de noviembre

A continuación, revise cada uno de los sorteos de este juego de azar.

Redacción Loterías
12 de noviembre de 2025, 8:08 p. m.
Sinuano Día y Noche se juega todos los días.
Sinuano Día y Noche se juega todos los días | Foto: Montaje de SEMANA

Este miércoles, 12 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 13.187 de la Lotería El Sinuano Día, dejando como resultado ganador el número 9192, con quinta en 9.

Esta jornada estuvo marcada por la expectativa de los jugadores, quienes cada fin de semana esperan ansiosos los resultados de este popular juego de azar.

La tradición de El Sinuano, tanto en su edición de Día como de Noche, mantiene viva la ilusión de miles de personas que buscan cambiar su destino con un golpe de suerte. Muchos participantes eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras cargadas de significado, con la esperanza de acertar y quedarse con el tan anhelado premio.

Contexto: Conozca los números ganadores de la lotería Chontico de este miércoles, 12 de noviembre en el sorteo 8247

Cabe resaltar que los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que refuerza la transparencia del proceso y mantiene la emoción de los seguidores de esta reconocida lotería.

Resultados del sorteo 13.187 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 9192
  • Número ganador de cinco cifras: 91929
Resultado EL SINUANO DIA Miercoles 12 de Noviembre de 2025

Resultados del sorteo 13.188 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: pendiente

Últimos cinco resultados de El Sinuano Día

Contexto: Antioqueñita Día y Tarde: mire si su número salió ganador en el sorteo de este miércoles 12 de noviembre

Últimos cinco resultados de El Sinuano Noche:

  • 11 de noviembre de 2025: 7536 - 3
  • 10 de noviembre de 2025: 9500- 6
  • 9 de noviembre de 2025: 4515 - 9
  • 8 de noviembre de 2025: 7563 - 8
  • 7 de noviembre de 2025: 7376 - 2

