Sorteo de La Tinka: revise los resultados y la jugada ganadora del domingo 31 de agosto

Este domingo, 31 de agosto, se llevó a cabo un nuevo sorteo de La Tinka, una de las loterías más reconocidas e importantes de todo Perú.

Este último juego, que se transmitió en vivo por América TV, era de gran expectativa para los peruanos debido a que se iba a conocer al dueño de su pozo histórico, pues es el mayor acumulado de la historia con más de S/40,531,730 (46.040.235.297,38 en pesos colombianos) millones de soles.

En el sorteo del llamado Boliyapa, el número ganador fue el 29. Por otro lado, en el sorteo del ‘Sí o Sí’ de La Tinka, un participante se llevó 50 mil soles gracias al número 2.

Finalmente, en el Pozo Millonario, que era el más esperado, la combinación ganadora fue con los números: 30, 35, 32, 12, 38 y 4.

Es importante recordar que si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón, el ganador tiene la oportunidad de reclamar el dinero durante los siguientes 30 días después del sorteo.

Si el premio es menor a los 5.000 soles, la persona tendrá 180 días para reclamarlo.

Esta es una de las loterías más importantes de todo Perú. | Foto: Getty Images

Finalmente, si es más de un millón de soles, la fecha máxima para reclamar es 90 días después del sorteo.

La Tinka celebra dos sorteos a la semana: domingo y miércoles, cuyos resultados se publican después de las 10:45 p. m. (hora de Perú). En ese sentido, el próximo juego de esta importante lotería se realizará el miércoles 3 de septiembre.

Cualquier persona puede adquirir un boleto por medio de la página oficial, para lo cual deberá pagar un mínimo de cinco soles.

Una vez efectúe este paso, ya tendrá la oportunidad de elegir la combinación ganadora. Para ello, la persona debe seleccionar seis números de una lista que va del 1 al 48.

El objetivo es elegir cualquier número sin repetir, pero para quienes no tienen las cifras claras, el sistema posee una opción llamada ‘Al Azar’ y así se elegirá la combinación ganadora.