Loterías

Sorteo del 3 de octubre: consulte los números premiados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Las loterías son uno de los juegos de azar más populares en Colombia y están disponibles para que las personas participen en el momento que lo deseen.

Redacción Loterías
3 de octubre de 2025, 4:34 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 3 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 3 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Coljuegos es la entidad encargada de supervisar las loterías y los chances en Colombia. Su principal función es garantizar la transparencia en cada sorteo, de manera que no se presenten fallas ni dudas frente a los resultados.

En el país, las loterías se juegan todos los días, incluidos los fines de semana, aunque los horarios pueden variar según la región y la modalidad de cada juego de azar. Entre las más destacadas con sorteos diarios se encuentran El Dorado, La Paisita de Antioquia y La Caribeña, reconocidas por los apostadores que buscan hacerse con los millonarios premios que ofrecen.

La lotería es un juego de azar que requiere ciertas estrategias.
La lotería es un juego de azar que requiere ciertas estrategias. | Foto: Getty Images

En esta ocasión, la primera en jugar fue El Dorado, con su sorteo de la mañana a las 11:00 a.m.; quienes no alcanzaron a participar tuvieron una nueva oportunidad a las 3:30 p.m., en el segundo juego del día.

Cabe recordar que actualmente cada sorteo incluye la modalidad de La Quinta, una balota adicional que complementa la combinación de cuatro cifras y aumenta las posibilidades de ganar.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 2068.
  • La Quinta: 8
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA VIERNES 03 de Octubre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La suerte también estuvo del lado de los antioqueños, quienes participaron en el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m., con los siguientes números:

La Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

En la noche se llevó a cabo el segundo sorteo, con estos resultados:

La Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Finalmente, la jornada cerró con los sorteos de La Caribeña, en los que los jugadores seleccionan dígitos entre 0000 y 9999:

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
Un aspecto importante que no debe pasarse por alto es la conservación del billete. Muchas veces se pierde o se deteriora, lo que puede generar inconvenientes al momento de reclamar el premio. Para evitarlo, se recomienda guardarlo en un lugar seguro y, de ser posible, tomarle una fotografía como respaldo.

