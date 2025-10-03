Sorteo del 3 de octubre: consulte los números premiados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Coljuegos es la entidad encargada de supervisar las loterías y los chances en Colombia. Su principal función es garantizar la transparencia en cada sorteo, de manera que no se presenten fallas ni dudas frente a los resultados.

En el país, las loterías se juegan todos los días, incluidos los fines de semana, aunque los horarios pueden variar según la región y la modalidad de cada juego de azar. Entre las más destacadas con sorteos diarios se encuentran El Dorado, La Paisita de Antioquia y La Caribeña, reconocidas por los apostadores que buscan hacerse con los millonarios premios que ofrecen.

La lotería es un juego de azar que requiere ciertas estrategias. | Foto: Getty Images

En esta ocasión, la primera en jugar fue El Dorado, con su sorteo de la mañana a las 11:00 a.m.; quienes no alcanzaron a participar tuvieron una nueva oportunidad a las 3:30 p.m., en el segundo juego del día.

Cabe recordar que actualmente cada sorteo incluye la modalidad de La Quinta, una balota adicional que complementa la combinación de cuatro cifras y aumenta las posibilidades de ganar.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 2068.

La Quinta: 8

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La suerte también estuvo del lado de los antioqueños, quienes participaron en el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m., con los siguientes números:

La Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

En la noche se llevó a cabo el segundo sorteo, con estos resultados:

La Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Finalmente, la jornada cerró con los sorteos de La Caribeña, en los que los jugadores seleccionan dígitos entre 0000 y 9999:

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.