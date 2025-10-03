Loterías
Sorteo del 3 de octubre: consulte los números premiados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña
Las loterías son uno de los juegos de azar más populares en Colombia y están disponibles para que las personas participen en el momento que lo deseen.
Coljuegos es la entidad encargada de supervisar las loterías y los chances en Colombia. Su principal función es garantizar la transparencia en cada sorteo, de manera que no se presenten fallas ni dudas frente a los resultados.
En el país, las loterías se juegan todos los días, incluidos los fines de semana, aunque los horarios pueden variar según la región y la modalidad de cada juego de azar. Entre las más destacadas con sorteos diarios se encuentran El Dorado, La Paisita de Antioquia y La Caribeña, reconocidas por los apostadores que buscan hacerse con los millonarios premios que ofrecen.
En esta ocasión, la primera en jugar fue El Dorado, con su sorteo de la mañana a las 11:00 a.m.; quienes no alcanzaron a participar tuvieron una nueva oportunidad a las 3:30 p.m., en el segundo juego del día.
Cabe recordar que actualmente cada sorteo incluye la modalidad de La Quinta, una balota adicional que complementa la combinación de cuatro cifras y aumenta las posibilidades de ganar.
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 2068.
- La Quinta: 8
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
La suerte también estuvo del lado de los antioqueños, quienes participaron en el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m., con los siguientes números:
La Paisita Día
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
En la noche se llevó a cabo el segundo sorteo, con estos resultados:
La Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Finalmente, la jornada cerró con los sorteos de La Caribeña, en los que los jugadores seleccionan dígitos entre 0000 y 9999:
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Un aspecto importante que no debe pasarse por alto es la conservación del billete. Muchas veces se pierde o se deteriora, lo que puede generar inconvenientes al momento de reclamar el premio. Para evitarlo, se recomienda guardarlo en un lugar seguro y, de ser posible, tomarle una fotografía como respaldo.