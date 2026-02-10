Sorteos del 10 de febrero dejan nuevos ganadores en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Las loterías de sorteo rápido se han consolidado como una de las modalidades de juego con mayor actividad en Colombia. Opciones como El Dorado, El Paisita y La Caribeña pertenecen a este segmento, que se caracteriza por la alta frecuencia de sus sorteos, los bajos montos de apuesta y una extensa red de distribución en todo el país.

Su funcionamiento es sencillo: el jugador selecciona un número, realiza la apuesta y conoce el resultado en pocas horas, generalmente en la tarde o la noche. Esta inmediatez se ha convertido en uno de los principales factores que explican su crecimiento.

La accesibilidad es otro elemento determinante. Estas loterías están disponibles en miles de puntos de venta físicos, incluidos locales autorizados y pequeños comercios, y también a través de plataformas digitales. Esta presencia permanente ha facilitado su integración en la rutina diaria de los apostadores.

En este contexto, El Dorado, El Paisita y La Caribeña forman parte del sistema legal de juegos de suerte y azar y operan bajo la regulación y supervisión del Estado.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 4492.

La Quinta: 4.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche