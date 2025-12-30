¿Suerte antes de Año Nuevo? Resultados de la Lotería Chontico este martes 30 de diciembre de 2025

La Lotería Chontico volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en Colombia tras realizar su sorteo del martes 30 de diciembre de 2025, identificado con el número 8295. Con la publicación de los resultados, el ambiente de expectativa que suele acompañar este juego volvió a sentirse entre los apostadores.

El premio mayor quedó en manos del número 2777, una combinación que no tardó en recorrer grupos de seguidores y chats de aficionados, muchos de ellos pendientes de cualquier pista que pudiera acercarlos al anhelado golpe de suerte.

Junto con la cifra principal, se dio a conocer también la tradicional balota de ‘La Quinta’, que en esta edición fue el 6, información determinante para quienes analizan sus apuestas con mayor detalle.

Resultados último sorteo Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Con una trayectoria que la ha convertido en uno de los juegos de azar más populares del país, Chontico mantiene su atractivo gracias a una mecánica sencilla y a la realización de dos sorteos diarios (Chontico Día y Chontico Noche) que sostienen el interés de un público amplio y diverso.

La posibilidad de escoger números y montos según la preferencia del jugador continúa alimentando la ilusión de alcanzar el premio mayor.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 30 de diciembre de 2025

Premio mayor: 2777 - 6

Tres últimas cifras: 777

Dos últimas cifras: 77

Número completo: 2777

Última cifra: 6

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 30 de diciembre de 2025

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día miércoles 31 de diciembre de 2025, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

29 de diciembre de 2025: 0847 - 0

28 de diciembre de 2025: 2777 - 6

27 de diciembre de 2025: 9927 - 2

Chontico Noche