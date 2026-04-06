Super Astro Luna de este lunes, 6 de abril de 2026: ¿Acertó a la combinación ganadora?

En su horario habitual de las 10:50 p.m., este lunes 6 de abril, se llevó a cabo un nuevo sorteo de Super Astro Luna. El número ganador fue el 9721 con el signo Sagitario. La información se puede verificar en el sitio web de la entidad y las balotas son contrastables con la transmisión del evento.

Super Astro Luna se lleva a cabo todos los días. Por eso, si quiere participar en una próxima oportunidad, lo podrá hacer en su sorteo más cercano: el próximo miércoles, 7 de abril de 2026, y seguir de cerca qué resultado arroja.

Súper Astro Luna - lunes, 6 de abril de 2026

Número ganador: 9721

Últimos tres dígitos: 721

Últimos dos dígitos: 21

Signo: Sagitario

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este lunes 6 de abril de 2026

¿Cómo jugar Super Astro Luna?

“Juegue un número de cuatro (4) cifras y uno de los doce (12) signos zodiacales. Si quiere incrementar las probabilidades de ganar, puede realizar su apuesta con un número de cuatro (4) cifras y los doce (12) signos zodiacales”, explica la web oficial de la entidad.

Y añade: “Realice su apuesta desde $500 pesos (valor mínimo por tiquete) hasta $10.000 pesos (valor máximo por apuesta). Podrá hacer hasta 4 apuestas por tiquete”.

Para participar, puede acercarse a un punto Su Red y SuperGiros.

Últimos tres números ganadores de Super Astro Luna

La tendencia le puede servir en su deseo de participar: repase cómo se comportó Super Astro Luna en sus últimos tres sorteos:

5 de abril de 2026 : número 8158 - signo Géminis

: número 8158 - signo Géminis 4 de abril de 2026 : número 5341 - signo Virgo

: número 5341 - signo Virgo 3 de abril de 2026: número 1054 - signo Sagitario

“Es un juego de suerte y azar catalogado como novedoso, en el que en jugador podrá realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. La apuesta consiste en escoger un número de cuatro cifras y uno o todos los signos zodiacales. Para ganar, deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo jugado”, explica Super Astro Luna en su web oficial.