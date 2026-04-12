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Super Astro Luna del domingo 12 de abril: estos son los números ganadores

Revise si la suerte estuvo de su lado en un nuevo sorteo de este reconocido juego de azar.

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Redacción Semana
12 de abril de 2026, 8:38 p. m.
En la noche de este domingo, 12 de abril, se sorteó el Super Astro Luna.
En la noche de este domingo, 12 de abril, se sorteó el Super Astro Luna. Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Luna.

En la noche de este domingo, 12 de abril, se sorteó el Super Astro Luna, una de las loterías favoritas entre los aficionados de los juegos de azar debido a las altas sumas de dinero que esta puede llegar a entregar.

El afortunado ganador es el número 5736 del signo Libra.

Número ganador: 5736 del signo Cáncer

  • Cuatro cifras: 5736
  • Tres cifras: 736
  • Dos cifras: 36

Super Astro Luna se define como una modalidad de juego de azar en la cual los participantes realizan apuestas entre $500 y $10.000.

Resultados loterías 12 de abril: El Dorado, La Caribeña y El Paisita tienen nuevos ganadores

El sistema consiste en elegir cuatro dígitos junto con uno o varios signos del zodiaco; el premio se otorga si los números y el signo seleccionado concuerdan exactamente, de izquierda a derecha, con los resultados oficiales del sorteo.

Resultado de Super Astro Luna del 22 de febrero
Super Astro Luna. Foto: Captura a transmisión Canal 1

La lotería dio a conocer que este día sábado entregó más de 1.000 millones de pesos a los afortunados ganadores; por lo tanto, en lo que va del mes de abril ya se han despachado más de 11.000 millones de pesos a los usuarios con los billetes ganadores.