Super Astro Luna: este es el número ganador del sorteo del 15 de noviembre
Conozca cuál fue la combinación ganadora del más reciente sorteo de este importante juego de azar.
En la noche de este sábado, 15 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 7940 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado
En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 7350, con el signo Leo.
Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:
- Sorteo del 14 de noviembre de 2025: número 2632, con el signo Sagitario.
- Sorteo del 13 de noviembre de 2025: número 0126, con el signo Aries.
- Sorteo del 12 de noviembre de 2025: número 5324, con el signo Virgo.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro
Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.
- 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
- 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
- 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.