¿Cayó la lotería de Boyacá?: Consulte si usted fue el afortunado este sábado, 15 de noviembre

Este juego de azar prueba la suerte de los colombianos todos los sábados en la noche.

Redacción Loterías
16 de noviembre de 2025, 11:24 a. m.
Con el sorteo 4591, la Lotería de Boyacá volvió a generar ilusión entre sus participantes.
El número ganador del sorteo 4591 se llevó la cifra más alta en la historia reciente de la Lotería de Boyacá. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Boyacá

El sábado 15 de noviembre se llevó a cabo el sorteo número 4598 de la Lotería de Boyacá, una de las más tradicionales del territorio nacional, que ofrecía un premio mayor de 15.000 millones de pesos.

Por medio de las redes sociales, los apostadores pudieron seguir el desarrollo del sorteo y conocer de primera mano los números ganadores.

Contexto: Los signos con más suerte en dinero este fin de semana, del 15 al 17 de noviembre

Resultados del sorteo 4598 de la Lotería de Boyacá

Número ganador del premio de 15.000 millones de pesos:

  • Número: 7741
  • Serie: 130
Resultados de la lotería de Boyacá sábado 23 de agosto.
Resultados de la lotería de Boyacá. | Foto: EL PAÍS

Últimos sorteos ganadores de la Lotería de Boyacá

Los últimos sorteos de la Lotería de Boyacá han sido:

  • Sorteo del 8 de noviembre de 2025: número 2972 de la serie 165.
  • Sorteo del 1 de noviembre de 2025: número 5119 de la serie 363.
  • Sorteo del 18 de octubre de 2025: número 1269 de la serie 263.

Además del premio principal, esta lotería incluye una amplia gama de secos y premios secundarios, que brindan la posibilidad de que varios jugadores resulten ganadores, manteniendo viva la ilusión de quienes semana a semana confían en su suerte.

Plan de premios: múltiples oportunidades de ganar

  • Premio Mayor: $15.000 millones
  • Premio Fortuna: $1.000 millones
  • Premio Alegría: $300 millones
  • Premio Ilusión: $100–300 millones
  • Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
  • Premios Optimismo: $20 millones cada uno para 15 ganadores
  • Premios Valentía: $10 millones (36 secos)

Noticias Destacadas

